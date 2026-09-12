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''Како су Срби етнички чистачи, а они етнички почишћени у Сарајеву, Загребу, Приштини...''

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12.09.2026 08:50

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Љиљана Смајловић
Фото: Screenshot / YouTube

Друштвеним мрежама, након смрти генерала ВРС Ратка Младића шири се снимак изјаве познате новинарке, колумнисткиње и политичке коментатораке Љиљане Смајловић која се на сликовит начин осврнула на ''сатанизацију" српског народа.

Она је посебно истакла да тврдња да су Срби "етнички чистачи" не може да опстане, јер су управо Срби ти који су етнички почишћени са бројних подручја.

"Наши непријатељи су доказали да је истина оно што народ данас прича. Нема Срба у Сарајеву, њих има 2,5 посто. Њих нема у загребу, њих нема у Приштини. Како је могуће да смо ми етнички чистачи кад смо ми етнички почишћени са свих територија, осим оних гдје нас је бранио Ратко Младић, а Србија није промијенила своју етничку структуру за вријеме тих ужасних ратова", рекла је она.

Посебно се осврнула на пресуду Младићу и издвојено мишљење судије Приске Матимбе Нијамбе.

"То издвојено мишљење Нијамбе (предсједавајућа Жалбеног вијећа која је имала издвојено мишљење при изрицању правоснажне пресуде Ратку Младићу 8. јуна 2021. године), ја стварно молим људе да то прочитају, је стварно јако занимљиво. Она каже да се сви ти докази заправо по свакој јуриспруденцији би се сматрали 'рекла-казала' и да су то докази који су, не само недозвољени него, недозвољиви зато што их је немогуће доказати. Врло убједљиво разлаже доказе и образлаже да он нити је наредио, нити је постојала било каква намјера прије геноцида, а за геноцид је потребна намјера, нити има доказа да је чак знао и да није био ту. То су стварно важне ствари", рекла је она.

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Тагови :

Љиљана Смајловић

Ратко Младић

Етничко чишћење

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