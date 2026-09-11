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"Посао" од којег боли глава: Отишла на разговор, а стигао рачун од 4.000 евра

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11.09.2026 17:31

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Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.
Фото: Pexels.com

Београђанка се пријавила за посао предавача пјевања, прошла разговор од два и по сата, а у уговору постала "полазник курса". Највећи шок био је када је видјела износ који мора да плати 4.060 евра.

Највећи шок услиједио је када је видјела износ који би под одређеним условима морала да плати чак 4.060 евра, односно 476.287 динара.

Посао или курс од неколико хиљада евра?

Према њеном свједочењу објављеном на Редиту, током дугог разговора са менаџером готово да није било питања о њеном предавачком искуству, већ је састанак искоришћен за представљање школе и њеног начина рада.

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Споран уговор предвиђао је да кандидат мора платити 4.060 евра уколико не заврши обуку, одустане или на крају не дође до запослења. Истовремено, школа се уговором није обавезивала да ће је након завршеног курса заиста и запослити, чиме би сав финансијски ризик прешао на кандидаткињу.

"Тест повјерења" умјесто објашњења

Када је покушала да добије објашњење због чега је у документу означена као полазница курса, а не као кандидат за посао, менаџер јој је наводно рекао да је цијели уговор својеврсни "тест повјерења".

Након што је поставила додатна питања, менаџер је одлучио да прекине процес сарадње.

Кандидаткиња ништа није потписала, чиме је избјегла потенцијални дуг, а цијели случај је пријавила платформи Инфостуд преко које је оглас био објављен.

Овај случај отвара питање све чешће праксе на тржишту рада где се кроз огласе за посао кандидатима нуде комерцијалне обуке и пребацују трошкови пословања. Правни стручњаци упозоравају кандидате да детаљно читају сваки документ прије потписивања, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

посао

разговор

Београд

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