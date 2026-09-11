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Ложила ватру у дворишту, па направила хаос: Старица запалила планину

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11.09.2026 17:15

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Седамдесетједногодишњакиња из Звирњаче осумњичена је за изазивање пожара који се 4. септембра проширио на шире подручје планине Љубуше, као и подручја општина Прозор и Томиславград.

Полицијски службеници Полицијске станице (ПС) Купрес проводе криминалистичку обраду над женом рођеном 1955. године, за коју постоји основана сумња да је изазвала пожар на подручју села Звирњача.

Извјештај тужилаштву

Након окончања истраге, Полицијска станица Купрес поднијеће извјештај о почињеном кривичном д‌јелу Кантоналном тужилаштву у Ливну.

Полицијска станица Купрес запримила је 4. септембра око 14 сати пријаву о пожару на подручју Звирњаче. Усљед д‌јеловања вјетра и изразито сухе вегетације, пожар се потом проширио на шире подручје планине Љубуше, као и подручја општина Прозор и Томиславград.

Ватра у дворишту

Увиђајем и проведеном криминалистичком обрадом утврђено је да је жариште пожара било у дворишту породичне куће у Звирњачи те да је пожар изазвала 71-годишња жена.

Током криминалистичке обраде осумњичена је потврдила да је у дворишту ложила ватру коју је накратко оставила без надзора, након чега је дошло до неконтролисаног ширења пламена на околну суху вегетацију и отворени простор, преноси Фена.

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Тагови :

Купрес

пожар

гашење пожара

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