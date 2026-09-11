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Додик: Нападачи од 11. септембра ратовали против Срба, припремали се за обрачун са хришћанством

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11.09.2026 16:53

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предсједник СНСД-а и Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик рекао је да се 11. септембар 2001. године не смије заборавити се само због невиних жртава него и као подсјећање да џихад живи, нагласивши да су исти нападачи ратовали против Срба и Републике Српске и припремали се за обрачун са хришћанством.

Додик је навео да је један од најстрашнијих терористичких напада у свијету извршен 11. септембра 2001. године.

Он је напоменуо да су тог дана у САД страдали невини људи, њих 3.000, а преко 20.000 је рањено, због зла које са собом носи радикална идеологија, која за мете бира управо невине цивиле.

Република Српска, нагласио је Додик, остаје дио свјетске антитерористичке коалиције, спремна да да допринос у борби против зла које са собом носи тероризам.

"Баш зато не смијемо заборавити 11. септембар. Не само због невиних жртава у САД, него и као подсјећање да џихад живи. Нападачи од 11. септембра ратовали су у БиХ, борили се против Срба, православних хришћана, и Републике Српске и припремали се за обрачун с хришћанством", навео је Додик на Иксу.

Нагласио је и да се не смије заборавити чињеница да су им пасоши БиХ, које су им издали муслимани - Бошњаци у БиХ, омогућили да се несметано крећу по цијелом свијету.

"Орган БиХ је својевремено потврдио присуство око 3.500 спавача на овом простору. То није само апстрактна пријетња. То је реалност која дише и чека", напоменуо је Додик.

Управо зато, каже, Република Српска од свог настанка стоји на линији фронта с тим непријатељем - од Одбрамбено-отаџбинског рата, када су се страни муџахедини борили против нашег народа, до данас.

"Данас стојимо уз САД у сјећању на невине жртве и подржавамо у одлучном отпору терористичким организацијама као што је Хамас. Не смијемо заборавити ни 7. октобар - дан када је Хамас у Израелу убијао дјецу, породице, старце, само зато што су Јевреји", рекао је Додик.

Према његовим ријечима, то је џихад, исти онај који је 11. септембра ударио на Америку, а прије тога одсијецао главе Србима само зато што су православни хришћани.

"Ми нисмо они који уче шта је тероризам. Ми смо они који су се с њим суочили лицем у лице. И знамо да слобода није дар - слобода је борба", закључио је Додик.

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Тагови :

Годишњица 11. септембра

Милорад Додик

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