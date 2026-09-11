Цвијановић: Бошњаци годинама говоре у своје име, важно је да су институције Српске будне

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је, поводом говора амбасадора БиХ у УН Златка Лагумџије у Њујорку и бошњачког члана Предсједништва Дениса Бећировића, да се годинама дешава да то чине у своје има и да некоректно настоје да прикажу да је то став цијеле БиХ.
Цвијановићева је навела да не очекује ништа посебно, али је истакла да је важно да Република Српска, односно њене институције увијек буду будне.
"То је оно што радимо: да спријечимо да се Републици Српској нанесе било каква штета. Наравно, то радимо кроз наш институционални и политички рад. Према томе, оно што се тамо каже, а није усаглашено с нама у Републици Српској, није ништа обавезујуће и није став цијеле БиХ", закључила је Цвијановићева, преноси "Срна".
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