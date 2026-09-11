Тришић Бабић: 11. септембар - дан који је промијенио америку и свијет

Аутор:АТВ редакција
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Дан који је промијенио Сједињене Државе и свијет био је 11. септембар 2001. године, али српски народ се са радикалним исламизмом суочио деведесетих година када се борио против таквог зла и платио високу цијену изјавила је в.д. директора Канцеларије за међународу сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Тришић Бабић је подсјетила да се данас навршава 25 година од 11. септембра 2001. године, дана који је промијенио Сједињене Америчке Државе, али и свијет.
Она је истакла да се сјећамо готово 3.000 невиних жртава терористичких напада и исказујемо поштовање њиховим породицама и америчком народу.
"За нас Србе, борба против тероризма није нешто о чему смо почели да учимо након 11. септембра. Са радикалним исламизмом, идеологијом мржње и злочинима које она производи суочили смо се на овим просторима још током деведесетих година, када је српски народ против таквог зла водио своју борбу и платио високу цијену", навела је Тришић Бабић на Иксу.
Истакла је да се тада глас Срба није довољно чуо и да су биле потребне деценије да се о многим чињеницама почне говорити отвореније.
"Зато је важно да данас и ми о том искуству говоримо јасно и својим гласом. Зато ми на овај дан, када се сјећамо жртава 11. септембра, имамо дубоко разумијевање за оно кроз шта су прошли амерички народ и Сједињене Америчке Државе", рекла је Тришић Бабић.
Према њеним ријечима, тероризам нема оправдање, а у борби против њега не смије бити двоструких стандарда нити заборављених жртава. преноси Срна.
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