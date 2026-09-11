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Минић најавио: 50 милиона КМ за младе предузетнике

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11.09.2026 15:09

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Бањалуци да је пронаталитетном политиком предвиђено 50 милиона КМ за реализацију пројеката младих предузетника у пољопривреди.

"Од 2022. до прошле године у Републици Српској за пројекте младих у пољопривреди у Српској издвојено је 73 милиона КМ. Када се у обзир узму и остале пронаталитетне мјере, помоћ породици, трудницама, за новорођено дијете, за школовање, то значи да имамо систем, јер настојимо начинити квалитетан амбијент", рекао је новинарима Минић.

Он каже да се одређени број породица из иностранства враћа у Српску и да је ове године уписано више првачичћа него лани.

"Имали смо тренд када је становништво одлазило и тешко га је било зауставити. Међутим, видљиве су промјене", рекао је Минић.

(Срна)

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Подијели:

Тагови :

премијер Републике Српске

Саво Минић

Пројекти

Пољопривреда

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