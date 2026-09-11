Промјена термина на "Ћевап фесту": Помјерено такмичење у брзом једењу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због неповољних временских прилика, популарно такмичење у брзом једењу ћевапа у оквиру "Ћевап феста" помјерено је за суботу, 12. септембар, са почетком у 12.00 часова у Парку "Младен Стојановић".
Због лошијих временских услова и кише, организатори традиционалног "Ћевап феста" донијели су одлуку о помјерању једног од најпопуларнијих садржаја ове манифестације такмичења у брзом једењу ћевапа.
Нови термин одржавања овог гастрономског окршаја је субота, 12. септембар, са почетком у 12.00 часова.
За све оне који желе да тестирају своју брзину и апетит, организатори напомињу да се пријаве за такмичење примају непосредно пред сам почетак догађаја, на лицу мјеста у Парку "Младен Стојановић".
Позивају се сви љубитељи бањалучког ћевапа и добре забаве да дођу, подрже такмичаре и уживају у преосталом програму фестивала.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
БиХ
2 ч1
Србија
2 ч0
Бања Лука
2 ч4
Бања Лука
3 ч3
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
4 ч1
Најновије
Најчитаније
17
49
17
48
17
39
17
34
17
31
Тренутно на програму