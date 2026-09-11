Logo

Промјена термина на "Ћевап фесту": Помјерено такмичење у брзом једењу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 15:53

Коментари:

0
Промјена термина на "Ћевап фесту": Помјерено такмичење у брзом једењу
Фото: АТВ

Због неповољних временских прилика, популарно такмичење у брзом једењу ћевапа у оквиру "Ћевап феста" помјерено је за суботу, 12. септембар, са почетком у 12.00 часова у Парку "Младен Стојановић".

Због лошијих временских услова и кише, организатори традиционалног "Ћевап феста" донијели су одлуку о помјерању једног од најпопуларнијих садржаја ове манифестације такмичења у брзом једењу ћевапа.

Нови термин одржавања овог гастрономског окршаја је субота, 12. септембар, са почетком у 12.00 часова.

За све оне који желе да тестирају своју брзину и апетит, организатори напомињу да се пријаве за такмичење примају непосредно пред сам почетак догађаја, на лицу мјеста у Парку "Младен Стојановић".

Позивају се сви љубитељи бањалучког ћевапа и добре забаве да дођу, подрже такмичаре и уживају у преосталом програму фестивала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

Ћевап фест

термин

ћевапи

Коментари (0)

Прочитајте више

Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Србија

Отац натјерао сина (10) да пуца у човјека: Заштитник грађана покренуо поступак

2 ч

0
Поклон

Занимљивости

Доноси несрећу: Овај поклон никако не држите у својој кући

2 ч

0
Вулин: Они који заговарају политику укидања Српске највећи су непријатељи опстанка БиХ

БиХ

Вулин: Они који заговарају политику укидања Српске највећи су непријатељи опстанка БиХ

2 ч

1
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Го мушкарац се купао у фонтани, па изазвао удес на путу

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција МУП РС Бањалука

Бања Лука

Удес код Градишке: Возило из пратње Драшка Станивуковића прешло у супротну траку

2 ч

4
Возило са рекламом ПСС-а паркиран уз Храм Христа Спаситеља: Шта кажу Бањалучани?

Бања Лука

Возило са рекламом ПСС-а паркиран уз Храм Христа Спаситеља: Шта кажу Бањалучани?

3 ч

3
Минић отворио Свјетски куп и 21. Балканско Ђију-ђицу првенство у Бањалуци

Бања Лука

Минић отворио Свјетски куп и 21. Балканско џију-џицу првенство у Бањалуци

3 ч

0
У понедјељак у Бањалуци обиљежавање Дана српског јединства

Бања Лука

У понедјељак у Бањалуци обиљежавање Дана српског јединства

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

49

Станивуковић добио јасну поруку: Радници вртића спремни на протесте

17

48

Сипала лијекове у пасуљ да не врати дугове: Укинута пресуда тровачици

17

39

Будимир: Потребна нова полицијска станица у Оштрој Луци

17

34

Цвијановић: Бошњаци годинама говоре у своје име, важно је да су институције Српске будне

17

31

"Посао" од којег боли глава: Отишла на разговор, а стигао рачун од 4.000 евра

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима