Го мушкарац се купао у фонтани, па изазвао удес на путу

Аутор:АТВ редакција
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Непознати го мушкарац ушао је у фонтану на Славији да се купа, а затим је истрчао на коловоз међу аутомобиле. Због пометње коју је изазвао међу возачима, на кружном току брзо је дошло до судара возила.
Несвакидашњи инцидент одиграо се данас на кружном току на Славији, када је непознати, потпуно го мушкарац ушао у фонтану да се купа, а потом почео да трчи по коловозу, што је довело и до саобраћајне незгоде.
Према незваничним информацијама, мушкарац без одјеће најприје је ушао у фонтану на Славији и почео да се купа, док су га затечени грађани посматрали у тоталном шоку.
Након купања у фонтани, мушкарац је изашао на коловоз и почео да трчи између аутомобила који су се кретали кружним током, преноси Информер.
Због реакције возача и пометње на путу, на Славији се убрзо догодио и удес када је дошло до судара возила.
На лице мјеста упућене су надлежне службе како би регулисале саобраћај и збринуле актере овог инцидента.
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