Logo

Го мушкарац се купао у фонтани, па изазвао удес на путу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 15:38

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Непознати го мушкарац ушао је у фонтану на Славији да се купа, а затим је истрчао на коловоз међу аутомобиле. Због пометње коју је изазвао међу возачима, на кружном току брзо је дошло до судара возила.

Несвакидашњи инцидент одиграо се данас на кружном току на Славији, када је непознати, потпуно го мушкарац ушао у фонтану да се купа, а потом почео да трчи по коловозу, што је довело и до саобраћајне незгоде.

Према незваничним информацијама, мушкарац без одјеће најприје је ушао у фонтану на Славији и почео да се купа, док су га затечени грађани посматрали у тоталном шоку.

Након купања у фонтани, мушкарац је изашао на коловоз и почео да трчи између аутомобила који су се кретали кружним током, преноси Информер.

Због реакције возача и пометње на путу, на Славији се убрзо догодио и удес када је дошло до судара возила.

На лице мјеста упућене су надлежне службе како би регулисале саобраћај и збринуле актере овог инцидента.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Србија

Црна хроника

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција Републике Српске

Хроника

Обустављен саобраћај због удеса, полиција на терену

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Претукао апотекара због пазара, па опљачкао продавницу

2 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин разговара са вршиоцем дужности гувернера Тверске области Виталијем Корољовим током њиховог састанка у Кремљу у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.

Свијет

Путин: Снажно економско партнерство чини основу међународних односа

2 ч

0
Ротација

Свијет

Познати генерал пронађен мртав

2 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Србија

Претукао апотекара због пазара, па опљачкао продавницу

2 ч

0
Ротација

Србија

Језива трагедија! Мушкарца (25) затрпала пшеница

6 ч

0
шарпланинац, режање, угриз пса

Србија

Шарпланинац умало заклао тинејџерку (16): Мјештани отјерали пса, трага се за њим!

8 ч

0
Пруга шине воз

Србија

Пронађено тијело мушкарца, сумња се да му је воз одсјекао главу

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

59

Не насједајте на ове снимке: Роботи у бијелим мантилима угрожавају хиљаде живота

17

59

Чудо невиђено: СДС и ПСС ''заратили'' због парка

17

49

Станивуковић добио јасну поруку: Радници вртића спремни на протесте

17

48

Сипала лијекове у пасуљ да не врати дугове: Укинута пресуда тровачици

17

39

Будимир: Потребна нова полицијска станица у Оштрој Луци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима