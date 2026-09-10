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Пронађено тијело мушкарца, сумња се да му је воз одсјекао главу

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10.09.2026 22:54

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Пруга шине воз
Фото: Pexel/ Mike Bird

Језив призор затечен је у уторак на прузи у Младеновцу, гдје је пронађено тијело мушкарца без знакова живота.

Како незванично сазнаје Телеграф, претпоставља се да му је воз највероватније одсјекао главу.

Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.

Током истраге утврђено је да је ријеч о Т. Р. (82).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пронађено тијело

беживотно тијело

Младеновац

Србија

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