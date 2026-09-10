Пронађено тијело мушкарца, сумња се да му је воз одсјекао главу

Аутор:АТВ редакција
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Језив призор затечен је у уторак на прузи у Младеновцу, гдје је пронађено тијело мушкарца без знакова живота.
Како незванично сазнаје Телеграф, претпоставља се да му је воз највероватније одсјекао главу.
Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.
Током истраге утврђено је да је ријеч о Т. Р. (82).
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