Ово је тренутно најтужнија слика у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Анита Ч. (46) преминула је у болници послије десет дана грчевите борбе љекара за њен живот, чиме је постала трећа жртва незапамћеног масакра у Великом Градишту.
Несрећној жени је 29. августа у главу пуцао рођени брат Б. К. током свађе око насљедства. Након што је тешко ранио сестру, монструм је пешице отишао до њеног дома и на спавању убио њеног супруга С. Ч. (48), омиљеног локалног ватрогасца, као и њихову деветнаестогодишњу кћерку Ј. Ч., да би потом пресудио и себи, преноси "Телеграф".
Да је у овом крвавим пиру заувијек угашена једна неизмјерна љубав и цјелокупан дом ове честите породице, свједочи и потресна слика која се након вијести о Анитиној смрти проширила друштвеним мрежама.
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На њој Анита, њен супруг С. Ч. и њихова јединица Ј. Ч. стоје насмијани и загрљени — слика срећне и сложне породице какву су сви у Великом Градишту знали. У опису објаве стоји порука која кида и најтврђа срца: "За сећање на једну породицу. Заувијек ћете живјети у нашим срцима".
Пријатељи и мјештани се са сузама опраштају од њих, свјесни да је кућа ове породице сада заувијек остала празна и закатанчена.
Све је почело у родитељској кући, гдје је Б. К. позвао сестру Аниту у намјери да је примора да му препише имовину.
Њихов отац, у вароши познат као "Тома отров", преминуо је у априлу ове године и тестаментом у потпуности искључио сина из насљедства. Спорни папир, испрскан крвљу, полиција је пронашла на мјесту злочина.
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Након што је брат без милости пуцао Анити у главу, тешко рањена жена успјела је да измили на улицу. У локви крви примијетила ју је престрашена дјевојчица на бициклу и алармирала комшије. Док је несрећна жена крварила на асфалту, њен брат је хладнокрвно прешао 300 метара до њеног дома како би затро читаву лозу.
У дому сестре, Б. К. је започео брутални поход.
Зет С. Ч. (48): Ватрогасац који је спасавао туђе животе, затечен је у кревету и убијен хицем у главу на спавању.
Зетова мајка С. Ч. погођена је једним хицем на улазу у собу и са тешким повредама превезена у болницу.
Сестричина Ј. Ч. (19): Једино дијете у породици и понос родитеља, дочекала је ујака на спрату куће гдје јој је без секунде оклијевања пуцао у главу.
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Након што је био убијеђен да је побио све и затворио сестрину кућу, Б. К. је пуцао себи у главу.
Цијело Велико Градиште и даље је у дубоком шоку и неописивом бијесу, не вјерујући да су три невина живота нестала због комада цигле и земље.
Настрадали ватрогасац С. Ч. и његова мезимица Ј. Ч. сахрањени су 2. септембра, када је ријека од неколико хиљада људи сатима стајала у колони. Са друге стране, убица је сахрањен у тишини у Пожаревцу, без пријатеља и колега.
Трагичним вијестима из болнице, гдје је Анита подлегла повредама послије 10 дана борбе, породични дом ове породице у Великом Градишту заувијек је угашен.
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