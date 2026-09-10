Иран напао 20 бродова и танкера

Аутор:АТВ редакција
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Иранска Револуционарна гарда саопштила је да је њена морнарица циљала два америчка брода, осам нафтних танкера и 10 других бродова у Персијском заливу и Ормуском мореузу као одговор на америчке нападе на пет иранских танкера.
ИРГЦ је саопштио да су два америчка брода и осам танкера претрпјели "значајну штету".
Додало се да је мета било и 10 других бродова који су, уз подршку САД, покушали да прођу кроз, како се наводи, ограничено и небезбједно подручје Ормуског мореуза.
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