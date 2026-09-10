Отац (53) и ћерке (8 и 14) страдали у језивој саобраћајној несрећи у Италији

Аутор:АТВ редакција
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Тешка породична трагедија догодила се у Италији, када су у стравичној саобраћајној несрећи погинули 53-годишњи отац и његове двије ћерке, старе свега 8 и 14 година.
Несрећа се догодила нешто прије 8 часова на државном путу 682 Јонио-Тиррено, између раскрсница Меликучо и Розарно. Аутомобил у којем се налазила четворочлана породица сударио се са камионом.
У несрећи је тешко повређена и мајка дјевојчица, која је превезена и задржана на лијечењу у болници у Полистени, преноси Раи њус.
На мјесто трагедије одмах су стигле полиција, екипе хитне помоћи и ватрогасци. Саобраћај на овој деоници био је обустављен како би полиција обавила увиђај и екипе санирале коловоз.
(телеграф)
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