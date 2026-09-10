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Усвојена жалба сина норвешке краљице, ново суђење за силовање

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10.09.2026 13:35

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Маријус Борг Хојби, у центру, напушта катедралу у Ослу након сахране за норвешког краља Харалда V у Ослу, среда, 9. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber

Апелациони суд у Ослу усвојио је жалбу сина норвешке краљице Мете-Марит на пресуду за силовање и наложио ново суђење.

"Апелациони суд ће одмах започети припреме за поступак. Датум рочишта по жалби још није одређен", саопштено је из суда.

Син норвешке краљице Маријус Борг Хојби у јуну је осуђен на четири године затвора због два кривична дјела силовања, насиља у породици и низа других прекршаја.

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Овај двадесетдеветогодишњак уложио је жалбу на пресуду, а ново суђење би могло да буде одржано наредне године.

Хојби се тренутно налази у кућном притвору уз електронски надзор на имању норвешке краљевске породице Скаугум.

Он је у неколико наврата добио дозволу за излазак након смрти свог очуха-дједа, норвешког краља Харалда Петог, као и да присуствује сахрани, подсјећа ДПА, преноси Срна.

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Тагови :

принцеза Мете-Марит

Норвешка

Силовање

Маријус Борг Хојби

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