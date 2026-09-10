Усвојена жалба сина норвешке краљице, ново суђење за силовање

Аутор:АТВ редакција
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Апелациони суд у Ослу усвојио је жалбу сина норвешке краљице Мете-Марит на пресуду за силовање и наложио ново суђење.
"Апелациони суд ће одмах започети припреме за поступак. Датум рочишта по жалби још није одређен", саопштено је из суда.
Син норвешке краљице Маријус Борг Хојби у јуну је осуђен на четири године затвора због два кривична дјела силовања, насиља у породици и низа других прекршаја.
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Син норвешке принцезе осуђен за силовање
Овај двадесетдеветогодишњак уложио је жалбу на пресуду, а ново суђење би могло да буде одржано наредне године.
Хојби се тренутно налази у кућном притвору уз електронски надзор на имању норвешке краљевске породице Скаугум.
Он је у неколико наврата добио дозволу за излазак након смрти свог очуха-дједа, норвешког краља Харалда Петог, као и да присуствује сахрани, подсјећа ДПА, преноси Срна.
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