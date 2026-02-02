Logo
Ухапшен син норвешке принцезе због насиља

Извор:

СРНА

02.02.2026

16:35

Ухапшен син норвешке принцезе
Фото: ТаnjugLise Aserud/NTB via AP

Норвешка полиција привела је најстаријег сина норвешке принцезе Мете-Марит због нових кривичних оптужби против њега уочи почетка суђења у којем се суочава са вишеструким оптужбама за силовање и друга кривична дјела.

Полиција је у саопштењу навела да је двадесетдеветогодишњи Маријус Борг Хојби, син принцезе Мете-Марит и пасторак принца Хокона, ухапшен јуче због сумње да је нанио тјелесне повреде, витлао ножем и прекршио забрану приласка.

Након најновијих оптужби, полиција је саопштила да ће тражити дозволу од судије да Хојби буде у притвору наредне четири седмице.

Он је до сада био на слободи чекајући суђење по четири тачке оптужнице за силовање, насиље у породици, напад и посједовање дроге.

Уз 38 тачака оптужнице са којима се тренутно суочава, њему би могле бити стављене на терет нове оптужбе.

Хојби је одбацио кривицу у вези са оптужбама за силовање и насиље у породици, али је признао нека мања кривична дјела и планира да пружи детаљно објашњење о томе на суду. Суђење, које почиње сутра, требало би да траје до 19. марта.

hitna pomoc

Свијет

Најопаснији човјек у држави пронађен мртав

Случај против Хојбија почео је 2024. године, када га је полиција осумњичила за физички напад на жену са којом је био у вези.

Хојби је у тадашњој изјави за медије признао да је нанео тјелесне повреде женској особи док је био под утицајем кокаина и алкохола, те да јој је оштетио стан.

