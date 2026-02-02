Ухапшен син норвешке принцезе због насиља

Извор:
Норвешка полиција привела је најстаријег сина норвешке принцезе Мете-Марит због нових кривичних оптужби против њега уочи почетка суђења у којем се суочава са вишеструким оптужбама за силовање и друга кривична дјела.
Полиција је у саопштењу навела да је двадесетдеветогодишњи Маријус Борг Хојби, син принцезе Мете-Марит и пасторак принца Хокона, ухапшен јуче због сумње да је нанио тјелесне повреде, витлао ножем и прекршио забрану приласка.
Након најновијих оптужби, полиција је саопштила да ће тражити дозволу од судије да Хојби буде у притвору наредне четири седмице.
Он је до сада био на слободи чекајући суђење по четири тачке оптужнице за силовање, насиље у породици, напад и посједовање дроге.
Уз 38 тачака оптужнице са којима се тренутно суочава, њему би могле бити стављене на терет нове оптужбе.
Хојби је одбацио кривицу у вези са оптужбама за силовање и насиље у породици, али је признао нека мања кривична дјела и планира да пружи детаљно објашњење о томе на суду. Суђење, које почиње сутра, требало би да траје до 19. марта.
Случај против Хојбија почео је 2024. године, када га је полиција осумњичила за физички напад на жену са којом је био у вези.
Хојби је у тадашњој изјави за медије признао да је нанео тјелесне повреде женској особи док је био под утицајем кокаина и алкохола, те да јој је оштетио стан.
