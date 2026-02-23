Судијски експерт без длаке на језику: Србија бруји о овом детаљу са дербија

23.02.2026
08:11
Коментари:0
Србија послије вјечитог дербија (3:0) бруји о одлуци судије Павла Илића да поништи гол играча Партизана Андреја Костића након промашеног пенала, а судијски експерт Здравко Јокић каже да нема ништа спорно.
Црвена звезда убједљиво је савладала Партизан у 178. вјечитом дербију. Василије Костов је начео госте, а Марко Арнаутовић и Александар Катаи дотукли су црно-бијеле.
Партизан је имао шансу у 71. минуту да из пенала дође до шансе да се врати у меч. Али, Милан Вукотић није искористио пенал, голман Звезде Матеус је одбранио, а Партизанов центарфор Андреј Костић је натрчао на одбијену лопту и дао гол.
Међутим, погодак је поништен јер је Црногорац нагазио линију, што је преступ, објаснио је Јокић.
- Комплетан тим, судије и ВАР судије, стриктно су поштовали правила игре. Ово је интересантна ситуација, у нашем духу је да причамо да ли је нешто могао или не да досуди, да ли је требало или није... Међутим, ВАР судија је поступио у духу правила, објаснићу због чега. Прије тога бих рекао да сам имао примједбу на досуђивање пенала, а имам савјет, судија би требало више да се бави превентивним радом и да обиђе комплетно играче на линији и да их упозори да не смију да газе линију. Четири или пет играча нагазило је линију из незнања, мислећи да то не утиче. Када стојиш на линији казненог простора, сматра се да си у том простору - казао је за ТВ Арена Јокић.
Потом је бивши судија детаљно објаснио.
- Код офсајда се гледају глава, тијело и ноге, да ли си преко офсајд-линије. Код казненог ударца гледа се само стопало, да ли си ушао прије или ниси. Овдје је отежавајућа околност то ако играч нагази линију, уђе пре извођења казненог ударца и буде активан у односу на игру, а постигао је гол, онда се досуђује индиректни слободни ударац.
