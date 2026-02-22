Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

Извор:
Гол у посљедњој секунди првог полувремена мијења баланс, а можда смо могли и гол више да дамо, рекао је Дејан Станковић, тренер Црвене звезде након што је његова екипа савладала Партизан резултатом 3:0 у 178. вјечитом дербију.
" Вратиш се ту гдје си био мали, чујеш скандирање и понесу те емоције. За то се живи и то се не заборавља. Гол у посљедњој секунди првог полувремена мијења баланс, умије да те сломи. Мислим да је то полувријеме било онако како сам очекивао. Причам о мом тиму. Било је грешака, добар притисак Партизана, на полувремену смо успјели да коригујемо пар ствари што је донијело простора и времена за доношење одлука. Могао је Партизан да постигне погодак, али могли смо и ми. Друго полувријеме је било онако како сваки звездаш жели да види. Можда смо могли и гол више да дамо", рекао је Станковић на конференцији за новинаре.
