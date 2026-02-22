Logo
Бранко Ђурић постао дјед, породила се кћерка Зала

22.02.2026

21:45

Бранко Ђурић
Фото: Youtube/ Haris Laus

Глумица Зала Ђурић је на друштвеној мрежи потврдила радосну вијест да је недавно постала мама.

Кћерка Тање Рибич и Бранка Ђурића се са супругом је прије неколико дана обрадовала првом дјетету, а са својим пратиоцима је сада на друштвеној мрежи подијелила и фотографију на којој је показала труднички стомак, преноси 24ур.

Глумица Зала Ђурић је потврдила да се обрадовала првом дјетету. „Постала сам мама. Добила сам највећу награду и најважнију улогу“, написала је на друштвеној мрежи, а објави је додала и три своје фотографије. На једној од њих показала је и труднички стомак,

Како су медији извијестили још у новембру, вијест да је ћерка у другом стању потврдила је и сама Тања Рибич, која је тада рекла да се породица већ веома радује принови.

Глумица, коју су словеначки гледаоци посебно завољели у популарним серијама Скривено у рају и Кућа љубави, своје приватни живот иначе брижљиво крије од очију јавности. Зала није открила детаље о беби, а са супругом се, према наводима, обрадовала дјевојчици.

