Полио се бензином и запалио у крцатом аутобусу

АТВ

15.03.2026

14:20

Полио се бензином и запалио у крцатом аутобусу
Најмање шест особа је погинуло, међу њима и Црногорка, а петоро лица је повријеђено када је изгорео аутобус компаније ПостБус у швајцарском мјесту Керзес.

Према информацијама путника, до тешке несреће је дошло када се једна особа у аутобусу намјерно полила бензином и запалила.

"Међу настрадалима у аутобусу ужаса је и жена Т.Б. (39) из Бијелог Поља, поријеклом из села Затон где ће бити и обављена њена сахрана", наводи извор.

Тешко су повријеђена четири путника и један радник Хитне помоћи који је интервенисао на лицу мјеста, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

