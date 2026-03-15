Полио се бензином и запалио у крцатом аутобусу

АТВ
15.03.2026
14:20
Најмање шест особа је погинуло, међу њима и Црногорка, а петоро лица је повријеђено када је изгорео аутобус компаније ПостБус у швајцарском мјесту Керзес.
Према информацијама путника, до тешке несреће је дошло када се једна особа у аутобусу намјерно полила бензином и запалила.
"Међу настрадалима у аутобусу ужаса је и жена Т.Б. (39) из Бијелог Поља, поријеклом из села Затон где ће бити и обављена њена сахрана", наводи извор.
Тешко су повријеђена четири путника и један радник Хитне помоћи који је интервенисао на лицу мјеста, преноси Информер.
