Тинејџер (15) украо аутобус и возио 130 километара како би видио дјевојку

15.03.2026

14:08

Фото: Unsplash

Један 15-годишњак је украо аутобус јавног пријевоза у Виесбадену, главном граду покрајине Хесен те њиме се одвезао до 130 километара удаљеног Карлсрухеа. То је учинио ради своје 14-годишње дјевојке.

Како су саопштили из полиције, тинејџер је 13. марта провалио у круг предузећа за јавни превоз у Виесбадену. Кључем је откључао аутобус, али полиција још не зна како је дошао до кључа и како је знао тако добро возити аутобус.

У шест сати ујутро је примјећено да нема аутобуса који је током ноћи напуњен горивом. Полицији је крађа пријављена тек у подне јер се претпостављало да је возач преузео погрешан аутобус.

Након пријаве, истрага је водила ка Карлсрухеу, гдје је полицијска патрола пронашла аутобус. Тинејџер је недуго прије тога повезао своју дјевојку, коју је намјеравао превести до школе, пише њемачки дневник БР24.

