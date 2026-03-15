При слијетању аутомобила повријеђена петочлана породица

АТВ
15.03.2026
13:55
У тешкој саобраћајној незгоди која се догодила у суботу око 2 часа послије поноћи на Ибарској магистрали код Барајева, повријеђено је пет чланова једне породице када је аутомобил марке BMW X3 слетио са коловоза!
Како Телеграф сазнаје, до несреће је дошло када је возач Д.М. (44), који је управљао возилом, изгубио контролу над аутомобилом, након чега је возило излетјело ван пута. Тешке тјелесне повреде задобио је и њихов син М.М. (20). У незгоди је возач задобио лаке тјелесне повреде, док је његова супруга К.М. (42) теже повријеђена.
Економија
Технолошки гигант масовно отпушта раднике
У аутомобилу су била и млађа дјеца, старости 8 и 4 године, који су, према доступним информацијама, задобили лакше повреде. Повријеђенима је указана љекарска помоћ у више здравствених установа – Ургентном центру, Војномедицинској академији и Институту за мајку и дијете, гдје су задржани на даљем лијечењу.
Околности под којима је дошло до ове саобраћајне незгоде биће утврђене даљом истрагом.
