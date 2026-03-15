При слијетању аутомобила повријеђена петочлана породица

АТВ

15.03.2026

13:55

Фото: Pexels

У тешкој саобраћајној незгоди која се догодила у суботу око 2 часа послије поноћи на Ибарској магистрали код Барајева, повријеђено је пет чланова једне породице када је аутомобил марке BMW X3 слетио са коловоза!

Како Телеграф сазнаје, до несреће је дошло када је возач Д.М. (44), који је управљао возилом, изгубио контролу над аутомобилом, након чега је возило излетјело ван пута. Тешке тјелесне повреде задобио је и њихов син М.М. (20). У незгоди је возач задобио лаке тјелесне повреде, док је његова супруга К.М. (42) теже повријеђена.

Технолошки гигант масовно отпушта раднике

У аутомобилу су била и млађа дјеца, старости 8 и 4 године, који су, према доступним информацијама, задобили лакше повреде. Повријеђенима је указана љекарска помоћ у више здравствених установа – Ургентном центру, Војномедицинској академији и Институту за мајку и дијете, гдје су задржани на даљем лијечењу.

Околности под којима је дошло до ове саобраћајне незгоде биће утврђене даљом истрагом.

Прочитајте више

Полиција Србија

Хроника

Након расправе настао хаос: Мушкарац (26) брутално претучен

5 ч

0
Мађарским стручњацима није дозвољено да прегледају ''Дружбу''

Свијет

Мађарским стручњацима није дозвољено да прегледају ''Дружбу''

5 ч

0
Клиника за онкологију и хематологију

Република Српска

Клиника за хематологију од сутра на новој локацији на Паприковцу

5 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Карамбол у тунелу: Сударило се пет возила, има повријеђених

5 ч

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Хроника

Након расправе настао хаос: Мушкарац (26) брутално претучен

5 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Карамбол у тунелу: Сударило се пет возила, има повријеђених

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Дилер ухваћен на дјелу: Продавао дрогу малољетнику насред улице

6 ч

0
Сплав се откачио због јаког вјетра: Евакуисано око 300 људи

Хроника

Сплав се откачио због јаког вјетра: Евакуисано око 300 људи

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

51

Испробајте ове трикове професионалних кувара и риба вам се више никада неће лијепити за таву

18

38

Нападнута америчка војна база у Багдаду

18

33

Дарко и пријатељи се окупили око слике његовог брата: ''Ја те носим у срцу рођени мој..''

18

19

Српској пјевачици отказала страна тијела

18

17

Велики пожар у Трнову, ватрогасце чека бесана ноћ

