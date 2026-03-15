Након расправе настао хаос: Мушкарац (26) брутално претучен

15.03.2026
13:38
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бољевцу, по налогу Основног јавног тужилаштва у Зајечару, ухапсили су М. Ђ. (2005) из Бољевца и М. Т. (2003) из околине овог мјеста, због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело тешка тјелесна повреда.
Сумња се да су они 14. марта, око 2 сата послије поноћи, након краће расправе испред једног угоститељског објекта у Бољевцу, задали више удараца двадесетшестогодишњем мјештанину.
Повријеђени мушкарац је са тешким тјелесним повредама збринут у Здравственом центру у Зајечару.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужилаштву, преноси Тееграф.рс.
