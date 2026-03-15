Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

15.03.2026
13:05
Звијезде су се сложиле да почетак прољећа донесе озбиљне емотивне потресе. Неки знакови губе вријеме на погрешне људе. Други пропуштају прилике због страха. Али двоје представника Зодијака добијају своју холивудску причу.
Бикови обично воле ред и мир. Избјегавају нагле промјене и ризике. Међутим, планете у марту руше њихове рутине. Венера улази у поље које доноси интензивна познанства. Особе рођене у овом знаку срећу некога ко потпуно мијења њихов поглед на свијет. Ова романса у марту почиње сасвим случајно. Сусрет се најчешће дешава на мјестима гдје Бикови иду свакодневно.
Ова нова особа у вашем животу имаће изузетно смирен и пријатан глас који улива повјерење. Често носи неку врсту специфичног детаља око врата или на руци. Показаће јасну иницијативу већ при првом и другом разговору. Поред тога, дијелиће ваше ставове о финансијама и дугорочним животним циљевима.
Шкорпије су познате по опрезу. Тешко пуштају нове људе близу срца. Сада, астролошка предвиђања за љубав показују потпуно другачију слику. Марс и Плутон праве аспекте који бришу све границе. Шкорпије ће осјетити снажну привлачност према некоме кога тек упознају. Тај мартовски љубавни сусрет носи елементе филмског сценарија.
Упознавање се често дешава преко заједничких пријатеља. Понекад је то пословни контакт који прераста у нешто више. Шкорпије одмах препознају ту енергију. Нема дугог анализирања и непотребног размишљања. Препустите се том осјећају. Ваш хороскоп за заљубљене јасно указује на стабилан развој овог односа, преноси Крстарица.
Сваки мјесец има своје специфичне дане када је енергија на врхунцу. Средина мјесеца носи најјаче вибрације. Посебно обратите пажњу на период између петнаестог и двадесетог марта. Тада се дешавају најљепша изненађења. Емоције су наглашене, а комуникација тече без препрека.
Бикови тада добијају највише позива за излазак. Шкорпије рјешавају старе недоумице и отварају срце за нове почетке. Зато је важно да будете отворени за нова искуства. Позитивна астролошка предвиђања за љубав остварују се само онима који су спремни да воле.
