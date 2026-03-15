Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

АТВ

15.03.2026

12:53

Тежак облик ковида-19 или грипа могао би имати дугорочне посљедице по здравље плућа, показује ново истраживање америчких научника.

Студија сугерише да озбиљне респираторне инфекције могу створити услове у плућима који погодују развоју рака, чак и мјесецима или годинама након опоравка.

Истраживачи из Центра за имунолошка истраживања „Беирн Б. Цартер“ и Универзитетског центра за рак у Вирџинији открили су да тешке вирусне инфекције могу да промијене начин на који функционишу имуне ћелије у плућима. Те промјене остављају дуготрајну упалу и стварају окружење које олакшава раст тумора.

"Тежак ковид или грип могу оставити плућа у дуготрајном упалном стању које олакшава настанак рака", објаснио је један од аутора студије, имунолог др Ђие Сун са Медицинског факултета Универзитета Вирџиније.

У експериментима на животињама научници су примјетили да су мишеви који су имали тешку инфекцију плућа касније чешће развијали туморе и имали већи ризик од смрти због рака. Анализа медицинских података код људи показала је сличан образац: особе које су биле хоспитализоване због ковида имале су већи број каснијих дијагноза рака плућа.

Кључ је у имунитету

Научници сматрају да је кључ у промјенама које инфекција изазива у имуном систему. Током тешке упале долази до „репрограмирања“ имуних ћелија у плућима, попут неутрофила и макрофага, које тада уместо заштите могу да створе окружење погодно за развој тумора.

Ипак, истраживачи истичу и охрабрујућу вијест: вакцинација против ковида и грипа може спријечити многе од ових штетних промјена у плућима.

-спц-вјера-црква-фреске-

Због ових налаза стручњаци препоручују да љекари обрате посебну пажњу на пацијенте који су прележали тешке респираторне инфекције, посебно оне који су били хоспитализовани. Редовно праћење могло би да помогне да се евентуални рак плућа открије раније, када је лијечење успјешније.

Рак плућа и даље је један од водећих узрока смрти од малигних болести у свијету, као и код нас, па научници вјерују да би оваква сазнања могла да помогну у ранијем откривању и бољој превенцији болести, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

