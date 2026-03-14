Стручњаци упозоравају труднице: Ово може довести до анемије

Аутор:АТВ
14.03.2026
19:08
Анемија у трудноћи није ријетка појава јер тијело пролази кроз бројне промјене. Волумен крви повећава што захтијева више жељеза и витамина потребних за стварање хемоглобина протеина у црвеним крвним ћелијама који преноси кисик до свих дијелова тијела.
Неке труднице могу имати недостатак жељеза, посебно у другом и трећем тромјесечју. Блага анемија је честа и обично није опасна, али тежа анемија може повећати ризик од проблема за бебу, попут ниже порођајне тежине или анемије касније у дјетињству. Такође може повећати ризик од пријевременог порода и отежати тијелу борбу против инфекција те повећати губитак крви током порода.
Превенција анемије најчешће укључује правилну и уравнотежену прехрану. Храна богата жељезом, попут тамнозеленог лиснатог поврћа, црвеног меса, јаја, кикирикија и обогаћених житарица, може помоћи у одржавању одговарајуће опскрбе жељезом.
Сцена
Пјевачица се сналазила да заради: Брала сам шљиве
Ако се појави анемија тијеком трудноће, додаци жељеза или пренатални витамини с жељезом могу ублажити стање. Узимање додатака заједно с мало сока од наранџе може побољшати апсорпцију жељеза.
Постоје одређени фактори који могу повећати ризик од анемије: вишеструка трудноћа, недовољан унос хране богате жељезом, генетска предиспозиција, историја обилних мјесечница или одређене операције желуца. Ако имате неки од ових фактора, корисно је обратити пажњу на симптоме и редовно пратити своје стање.
Рано препознавање и адекватна прехрана могу помоћи у одржавању здравља труднице и бебе те смањити ризик од компликација повезаних с анемијом.
