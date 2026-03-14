Logo
Large banner

Стручњаци упозоравају труднице: Ово може довести до анемије

Аутор:

АТВ

14.03.2026

19:08

Коментари:

0
Фото: pexels

Анемија у трудноћи није ријетка појава јер тијело пролази кроз бројне промјене. Волумен крви повећава што захтијева више жељеза и витамина потребних за стварање хемоглобина протеина у црвеним крвним ћелијама који преноси кисик до свих дијелова тијела.

Неке труднице могу имати недостатак жељеза, посебно у другом и трећем тромјесечју. Блага анемија је честа и обично није опасна, али тежа анемија може повећати ризик од проблема за бебу, попут ниже порођајне тежине или анемије касније у д‌јетињству. Такође може повећати ризик од пријевременог порода и отежати тијелу борбу против инфекција те повећати губитак крви током порода.

Превенција анемије најчешће укључује правилну и уравнотежену прехрану. Храна богата жељезом, попут тамнозеленог лиснатог поврћа, црвеног меса, јаја, кикирикија и обогаћених житарица, може помоћи у одржавању одговарајуће опскрбе жељезом.

Маја Маријана

Сцена

Пјевачица се сналазила да заради: Брала сам шљиве

Ако се појави анемија тијеком трудноће, додаци жељеза или пренатални витамини с жељезом могу ублажити стање. Узимање додатака заједно с мало сока од наранџе може побољшати апсорпцију жељеза.

Постоје одређени фактори који могу повећати ризик од анемије: вишеструка трудноћа, недовољан унос хране богате жељезом, генетска предиспозиција, историја обилних мјесечница или одређене операције желуца. Ако имате неки од ових фактора, корисно је обратити пажњу на симптоме и редовно пратити своје стање.

Рано препознавање и адекватна прехрана могу помоћи у одржавању здравља труднице и бебе те смањити ризик од компликација повезаних с анемијом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

trudnica

trudnoća

anemija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нутрициониста открива: Ево шта вам се догоди када једете бијели слој наранџе

Здравље

Нутрициониста открива: Ево шта вам се догоди када једете бијели слој наранџе

1 ч

0
Опрез: Многи старији од 50 година имају навике које оштећују мозак

Здравље

Опрез: Многи старији од 50 година имају навике које оштећују мозак

2 ч

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

Болести које се често насљеђују: Ако су их имали ваши родитељи, вјероватно ћете их имати и ви

5 ч

0
Operacija, operaciona sala

Здравље

Пробудила се током операције и завршила са деформитетом: За све је крива бубуљица

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

19

Оштре реакције на најављено ХВО окупљање код Дервенте: Недопустиво

19

08

19

05

Антииранска резолуција посвађала проиранско Сарајево

18

58

Централне вијести, 14.03.2026.

18

52

Преминуо чувени Јурген Хабермас

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner