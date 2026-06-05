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Минић: Реалан став Америке према Српској

Аутор:

АТВ
05.06.2026 13:35

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Минић: Реалан став Америке према Српској
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је неизбор високог представника у БиХ и посљедица дипломатске активности руководства Српске, посебно лидера СНСД-а Милорада Додика, која је довела до реалног става САД према Српској.

"Неизбор је доказ потпуне конфузије. Важан је реалан став, а никакви бенефити, у коме дио Европе и политичко Сарајево не могу спроводити своје намјере према Републици Српској", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Минић је рекао да му је као патриоти драго због неизбора тутора и нагласио да је с друге стране свјестан да ће одређени политички процеси водити ка томе да ће неко бити изборан.

"Ова ситуација иде у прилог и чињеници да је све што су представници Републике Српске говорили још више изашло на површину, а то је да не постоји међународни консензус о избору", нагласио је Минић, а преноси Срна.

Минић је рекао да је нова администрација САД направила радикалне потезе према НАТО, тако да не би било чудно да то учини и према нижим политичким и војним нивоима у БиХ или неким другим земљама.

Он је додао да такав ангажман подразумијева одређене трошкове и активности које су Америци битне.

"С друге стране, немају сагласност са представницима Европе у смислу одржавања мира и одређених политичких процеса. То је било и очекивано оног момента када се НАТО, као најјача војна алијанса, пољуљао", навео је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Америка

ПИК БиХ

ОХР

високи представник

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