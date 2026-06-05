Минић: Реалан став Америке према Српској

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је неизбор високог представника у БиХ и посљедица дипломатске активности руководства Српске, посебно лидера СНСД-а Милорада Додика, која је довела до реалног става САД према Српској.
"Неизбор је доказ потпуне конфузије. Важан је реалан став, а никакви бенефити, у коме дио Европе и политичко Сарајево не могу спроводити своје намјере према Републици Српској", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Минић је рекао да му је као патриоти драго због неизбора тутора и нагласио да је с друге стране свјестан да ће одређени политички процеси водити ка томе да ће неко бити изборан.
"Ова ситуација иде у прилог и чињеници да је све што су представници Републике Српске говорили још више изашло на површину, а то је да не постоји међународни консензус о избору", нагласио је Минић, а преноси Срна.
Минић је рекао да је нова администрација САД направила радикалне потезе према НАТО, тако да не би било чудно да то учини и према нижим политичким и војним нивоима у БиХ или неким другим земљама.
Он је додао да такав ангажман подразумијева одређене трошкове и активности које су Америци битне.
"С друге стране, немају сагласност са представницима Европе у смислу одржавања мира и одређених политичких процеса. То је било и очекивано оног момента када се НАТО, као најјача војна алијанса, пољуљао", навео је Минић.
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