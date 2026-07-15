Ствари које морате знати прије куповине креме за сунчање

Аутор:АТВ редакција
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СПФ односно заштитни фактор неопходно је користити током цијеле године, а не само љети.
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УВБ зрачење је одговорно за опекотине коже, док је УВА одговорно за старење коже. Конкретно, УВА зраци стимулишу производњу меланина у кожи, што резултира тамњењем. Међутим, треба знати да су УВА зраци одговорни за прерано старење коже. С друге стране, УВБ зрачење изазива опекотине на кожи, док у будућности може изазвати рак коже.
СПФ индекс заштите од сунца односи се на количину времена које проведете изложени на сунцу. Дакле, СПФ се односи само на УВБ зрачење, осим ако је СПФ 50. Дакле, када носите СПФ 30, можда нећете изгорјети, али сунце неометано оштећује вашу кожу.
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Ово је мјерење које долази из Јапана и све чешће се употребљава – има скалу од PA+ до PA++++, са знаком + који показује колика је заштита од УВА зрака, преноси Курир.рс.
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