Сандале којима су се у Југославији ругали данас коштају 550 евра

Аутор:АТВ редакција
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Оно што је некада било симбол безбрижних љета на Јадрану и обућа коју су многи носили искључиво из практичних разлога, данас се продаје као луксузни модни комад.
Култне пластичне сандале, које су деценијама производиле фабрике некадашње Југопластике, добиле су своје модерно издање под потписом модне куће Гучи, а њихова цијена данас достиже чак 550 евра.
Од плаже до модне писте
Мода често показује да оно што је некада било сасвим обично може постати прави луксуз.
Трендови се непрестано враћају, а граница између свакодневних и дизајнерских комада одавно је постала веома танка. Управо су пластичне сандале из времена Југославије један од најбољих примјера тог феномена.
Генерације које су љетовале на Јадрану добро памте провидне или шарене гумене сандале које су биле готово незаобилазна опрема за одлазак на плажу.
Штитиле су стопала од камења и морских јежева, биле су лагане, издржљиве и јефтине, али их дјеца и тинејџери често нису носили са одушевљењем.
Напротив, многи су их сматрали немодерним, па су они који су их носили неријетко били предмет задиркивања.
Ипак, без обзира на то, продавале су се у огромним количинама и постале један од најпрепознатљивијих производа сплитске Југопластике.
Иако Југопластика одавно више не постоји, њен препознатљив дизајн није нестао.
Позната италијанска модна кућа Гучи у своју понуду уврстила је пластичне сандале које веома подсјећају на легендарни модел из Југославије.
Наравно, ријеч је о модернијој верзији са дизајнерским детаљима и препознатљивим логотипом бренда, али је сличност са оригиналним моделом очигледна.
Највећа разлика ипак није у изгледу, већ у цијени.
Док су се сандале Југопластике некада продавале за багателу, Гучијев модел данас кошта око 550 евра.
Друштвене мреже пуне поређења
На ову занимљиву сличност пажњу је скренуо српски модни инфлуенсер Милијан Мариновић.
Његов видео, у којем упоређује култне сандале из Југославије са моделом познатог бренда, прикупио је десетине хиљада прегледа, више од 10.000 лајкова и стотине дијељења на друштвеним мрежама.
Бројни корисници у коментарима примијетили су да су сандале које су некада биле синоним за практичност, а често и предмет шале, данас постале луксузни модни додатак захваљујући познатом модном потпису, преноси Дневно.
Ово није први пут да свјетски модни брендови инспирацију проналазе у предметима који су некада били дио свакодневице.
Посљедњих година на модне писте вратили су се бројни модели обуће и одјеће који су деценијама важили за застарјеле, а данас постижу високе цијене управо због дизајнерског потписа.
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