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Стилски савјети за модеран и шик изглед на плажи

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 21:45

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Сунчање љето
Фото: Pexels

Кодекс облачења који доминира љетњом сезоном је онај који се тиче наших наступа на плажи.

Купаћи костими и огртачи, додаци као што су капе, торбе и мараме, сандале и накит су све оне компоненте које карактеришу елегантан и уредан изглед на плажи.

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У случају да још нисте отишли на одмор, сљедећи стилски савјети ће вам помоћи да се истакнете својим стилом чак и на плажи.

Одабир савршеног купаћег костима

Купаћи костим је предводник љетне моде и онај комад који ћемо највише носити током љетног одмора. Главни циљ који треба да имате на уму је да који год купаћи костим изаберете мора да вам омогући да се осјећате удобно.

Бикини или једноделни, обични или са дезеном, без обзира колико су импресивни модни трендови, једнако је важно да изаберете купаћи костим на основу вашег личног стила.

Вриједност "прикривања"

Непосредно прије него што спакујете кофер за одмор, свакако вриједи да се информишете о модним трендовима, односно о комадима које ћете носити уз купаћи костим.

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Један од њих је кимоно, који није ништа ново у свијету моде, али ове године има својих пет минута. Можете га носити преко купаћег костима, остављајући га отвореним, а затим га претворити у хаљину додавањем каиша. Употпуните изглед паром сандала и спремни сте за излазак на плажу.

Детаљи који ће направити разлику

Да би се комплет сматрао комплетним, потребно је да додате неопходне аксесоаре. У случају изгледа за плажу, то су торба за плажу и шешир.

Торба за плажу од сламе или тканине саставни је дио љетног стила, јер ћете у њој понијети све што вам је потребно. Једнако важан додатак је шешир. Качкет, сламнати шешир или панама ће ажурирати ваш изглед и заштитити вас од сунца.

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Све о сандалама

Јапанке или сандале, избор обуће за плажу је важан за креирање аутфита. Избори које можете направити у погледу материјала и стилова су толико разнолики да је готово сигурно да ћете пронаћи идеалан пар.

Неопходан сјај

Ако желите да ваш изглед на плажи изгледа још посебније, вриједи ставити разне додатке у кофер. Поред шешира и торби за плажу, наочаре за сунце и накит имају могућност да надограде изглед, преноси Супер жена.

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Тагови :

мода

Плажа

љето

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