Повео и краву на море: Снимак из Неума ''запалио'' мреже

Аутор:АТВ редакција
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Брони корисници друштвених мрежа ових дана наишли су на необичан видео из Неума. Наиме, један сточар је на љетовање повео и своју краву.
Видео је објављен на ТикТок профилу "Сточарство и Медо", а врло брзо је постао виралан. У снимку кроз шалу објашњава да није имао коме оставити краву, па је одлучио да и она крене с њим на море.
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- Дошао сам на море да се купам, али нисам имао гдје оставити краву, па сам и њу повео да се купа - каже кроз смијех.
На крају видеа поставио је питање пратитељима: "Је ли ово добро или није добро?", а испод објаве услиједили су бројни коментари и реакције корисника које је ова несвакидашња ситуација добро насмијала.
- Еј животе коро лимуна, крава отишла на море, а ја јок - нашалила се једна корисница у коментарима.
Један корисник навео је да то ни вјештачка интелигенција не би могла да направи.
@stocarstvo.medo Jel ovo dobro? @Hej Mama ♬ izvorni zvuk - stocarstvo Medo
Било је и оних који су осудили овај потез и забринули се за животињу.
(Курир)
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