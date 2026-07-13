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Повео и краву на море: Снимак из Неума ''запалио'' мреже

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 19:26

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Море плажа
Фото: pexels/Mehmet Turgut Kirkgoz

Брони корисници друштвених мрежа ових дана наишли су на необичан видео из Неума. Наиме, један сточар је на љетовање повео и своју краву.

Видео је објављен на ТикТок профилу "Сточарство и Медо", а врло брзо је постао виралан. У снимку кроз шалу објашњава да није имао коме оставити краву, па је одлучио да и она крене с њим на море.

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- Дошао сам на море да се купам, али нисам имао гдје оставити краву, па сам и њу повео да се купа - каже кроз смијех.

На крају видеа поставио је питање пратитељима: "Је ли ово добро или није добро?", а испод објаве услиједили су бројни коментари и реакције корисника које је ова несвакидашња ситуација добро насмијала.

- Еј животе коро лимуна, крава отишла на море, а ја јок - нашалила се једна корисница у коментарима.

Један корисник навео је да то ни вјештачка интелигенција не би могла да направи.

@stocarstvo.medo Jel ovo dobro? @Hej Mama ♬ izvorni zvuk - stocarstvo Medo

Било је и оних који су осудили овај потез и забринули се за животињу.

(Курир)

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Тагови :

крава

Море

Неум

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