Logo

Дијели се снимак туриста у Шпанији, стампедо у хотелу: "Замисли да плаћаш 2.000 евра за ово!"

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 07:40

Коментари:

0
Шпанија туристи
Фото: TikTok/Sheralee

Друштвеним мрежама кружи снимак који савршено приказује један од најбизарнијих летњих ритуала – јутарњу трку туриста за најбоље мјесто поред базена.

Видео је настао у једном шпанском хотелу, гдје је гошћа забиљежила призор који се одвија чим се отворе врата простора око базена.

На снимку се види како туристи стоје у реду и чекају тренутак када ће особље откључати врата. Чим се то догоди, настаје прави хаос – гости трче према лежаљкама, заузимају их пешкирима и покушавају да осигурају "најбоље позиције" за дан на сунцу.

Снимак је изазвао лавину коментара.

Многи су били згрожени овим призором, истичући да такав одмор нема везе са опуштањем.

"Сваки хотел би требало да додјели лежаљке по броју собе", пишу једни.

@sheraleeg1 Will it be as bad this year🤷🏻‍♀️ #spain #holidays #sunbed #fyp #foruyou ♬ original sound - Sheralee

"Платиш 2.000 евра и онда трчиш као луд до базена, ово је ноћна мора", додају други.

Трећи поручују: "Требало би да има довољно лежаљки за све. Не би требало да се бориш за мјесто на одмору."

Феномен познат као "ратови пешкирима" тако је и ове сезоне постао једна од најчешћих и најжешћих љетњих тема. Сваке године изнова отвара расправу о култури понашања на одмору, претрпаним хотелима и вечитој борби за савршену лежаљку.

(СлободнаДалмација)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Плажа

друштвене мреже

Шпанија

Коментари (0)

Прочитајте више

Хрватска плаже море Макарска, Брела...

Регион

Крађе на плажама у Хрватској у пуном јеку – полиција објавила упозорења

20 ч

0
Разоткривене језиве методе у Хрватској, дјеца су у опасности

Регион

Разоткривене језиве методе у Хрватској, дјеца су у опасности

3 д

0
Плажа

Свијет

Ново правило на плажама подијелило туристе: Многи сматрају да је отишло предалеко

3 д

0
Људи приказани док се купају у мору и сунчају на плажи.

Занимљивости

Ружне сцене на црногорском приморју, Србин сјео да попије кафу, па побјеснио због реакције конобара

4 д

0

Више из рубрике

Уложио 200, очекује 5.000 евра: Ова биљка би могла "препородити" Балкан

Занимљивости

Уложио 200, очекује 5.000 евра: Ова биљка би могла "препородити" Балкан

15 ч

0
Посао

Занимљивости

Најпоузданији људи су рођени под ова три хороскопска знака

20 ч

0
беба

Занимљивости

„Не смијеш да пољубиш бебу“: Бака се побунила против правила

1 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за недјељу: Данас је идеалан дан за љубав, опуштање и нове почетке

1 д

0

  • Најновије

09

51

У наставку акције „Калибар“ одузето оружје

09

41

Пекинг: Евакуисано више од 170.000 људи због пријетње од поплава

09

38

Враћали су се са свадбе па погинули: 13 мртвих у судару

09

36

Народна скупштина сутра о Нацрту измјена закона о превозу експлозивних материја

09

26

Изгледа као биће из хорор филма: Први снимак ријетке рибе која има провидну главу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима