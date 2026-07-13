Дијели се снимак туриста у Шпанији, стампедо у хотелу: "Замисли да плаћаш 2.000 евра за ово!"

Аутор:АТВ редакција
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Друштвеним мрежама кружи снимак који савршено приказује један од најбизарнијих летњих ритуала – јутарњу трку туриста за најбоље мјесто поред базена.
Видео је настао у једном шпанском хотелу, гдје је гошћа забиљежила призор који се одвија чим се отворе врата простора око базена.
На снимку се види како туристи стоје у реду и чекају тренутак када ће особље откључати врата. Чим се то догоди, настаје прави хаос – гости трче према лежаљкама, заузимају их пешкирима и покушавају да осигурају "најбоље позиције" за дан на сунцу.
Снимак је изазвао лавину коментара.
Многи су били згрожени овим призором, истичући да такав одмор нема везе са опуштањем.
"Сваки хотел би требало да додјели лежаљке по броју собе", пишу једни.
@sheraleeg1 Will it be as bad this year🤷🏻♀️ #spain #holidays #sunbed #fyp #foruyou ♬ original sound - Sheralee
"Платиш 2.000 евра и онда трчиш као луд до базена, ово је ноћна мора", додају други.
Трећи поручују: "Требало би да има довољно лежаљки за све. Не би требало да се бориш за мјесто на одмору."
Феномен познат као "ратови пешкирима" тако је и ове сезоне постао једна од најчешћих и најжешћих љетњих тема. Сваке године изнова отвара расправу о култури понашања на одмору, претрпаним хотелима и вечитој борби за савршену лежаљку.
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