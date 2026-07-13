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Данас претежно сунчано и топло вријеме

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 08:34

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и топло, на истоку промјенљиво облачно, док само локално може бити краткотрајне слабе кише.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, на југу умјерена до јака бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког закона.

Максимална температура ваздуха од 27 степени Целзијусових до 33, у вишим предјелима од 22.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је у Републици Српској и ФБиХ јутрос мало до умјерено облачно и сунчано вријеме.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Соколац 11, Хан Пијесак 12, Чемерно 13, Бугојно, Иван седло, Сребреница, Кнежево, Шипово, Мркоњић Град и Дринић 15, Јајце, Сарајево и Рибник 16, Фоча, Дрвар, Ливно, Калиновик, Вишеград, Шековићи и Гацко 17, Зеница, Бихаћ, Зворник и Приједор 18, Сански Мост, Нови Град, Рудо, Бањалука и Добој 19, Тузла и Србац 20, Билећа 21, Бијељина 23, те Градачац, Мостар, Неум и Требиње 24 степена Целзијусова, преноси Срна

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