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У Српској рођено шест беба

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 08:16

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је шест беба, четири дјевојчице и два дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У породилиштима Градишка и Бањалука рођене су по двије бебе, а Источном Сарајеву и

Зворнику по једна беба.

У породилиштима Градишка и Бањалука рођени су по дјевојчица и дјечак, а Источном Сарајеву и Зворнику по једна дјевојчица.

Порода није било у породилиштима Приједор, Фоча, Бијељина, Требиње и Невесиње.

Подаци за породилиште у Добоју нису били доступни.

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Тагови :

рођене бебе

породилиште

Република Српска

мајка

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