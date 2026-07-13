У Српској рођено шест беба

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је шест беба, четири дјевојчице и два дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У породилиштима Градишка и Бањалука рођене су по двије бебе, а Источном Сарајеву и
Зворнику по једна беба.
У породилиштима Градишка и Бањалука рођени су по дјевојчица и дјечак, а Источном Сарајеву и Зворнику по једна дјевојчица.
Порода није било у породилиштима Приједор, Фоча, Бијељина, Требиње и Невесиње.
Подаци за породилиште у Добоју нису били доступни.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
51
09
41
09
38
09
36
09
26
Тренутно на програму