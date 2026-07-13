Норвежанин добио преко 85.000 порука мржње: Пријетње смрћу и увреде не престају

Аутор:АТВ редакција
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Испадање репрезентације Норвешке у четвртфиналу од Енглеске (2:1) изазвало је незапамћен скандал на друштвеним мрежама, а у центру пажње нашао се нападач Александер Серлот.
Прва звијезда Атлетико Мадрида и његова породица тренутно пролазе кроз прави пакао. Само дан након што је турнир за Скандинавце завршен, бијесни навијачи покренули су стравичан сајбер-линч. Испод Серлотове посљедње фотографије на Инстаграму освануло је више од 85.000 углавном увредљивих коментара, а навијачи су нападачу Норвешке чак и пријетили смрћу.
Гњев јавности изазвала је ситуација с краја првог полувремена. Серлот је у тој ситуацији изабрао да буде себичан умјесто да асистира потпуно самом Ерлингу Халанду за вођство од 2:0.
Норвешка јавност управо овај детаљ види као кључни моменат који је срушио њихов историјски сан на Свјетском првенству.
Када је фрустрација навијача прешла све границе здравог разума, одлучила је да реагује фудбалерова дјевојка Лена Селнес. Она је на друштвеним мрежама отворено показала са каквим се терором њихова породица суочава.
Лена је на свом Инстаграм профилу објавила снимке екрана језивих порука и обавјештења које су примили у посљедња 24 часа. Међу њима су директне пријетње у којима се Серлот позива на самоубиство, као и поруке у којима се од њих обоје захтијева да хитно напусте Норвешку.
„Свјетско првенство и фудбал доносе много радости, али и много мржње. Нисам жељела да придајем пажњу овоме, али након оваквих коментара осјећам да једноставно морам да реагујем. Надам се да сви могу мало више да размисле прије него што напишу овакве ствари, без обзира на ситуацију и дешавања на терену“, поручила је утучена Лена уз емотиконе стиска руке и црвеног срца.
Након што је цијели свијет видио снимак на којем Серлот у ситуацији „два на један“ игнорише слободног Халанда и улази у трапав дриблинг против Џона Стонса, огласио се и сам нападач. Он је детаљно описао шта му је пролазило кроз главу у том кобном 44. минуту утакмице у Мајамију.
„Примио сам лопту, направио додир и погледао горе. У том тренутку видио сам да Стонс тијелом и позицијом блокира линију додавања ка Ерлингу. Онда сам направио још један додир, што је била лоша одлука. Чекао сам реакцију дефанзивца, умјесто да ја будем тај који ће њега натјерати на потез. Једина жеља у том тренутку била ми је да додам лопту Ерлингу. Међутим, у том дјелићу секунде осјетио сам да је тај пас затворен, па сам одлучио да одем у страну и шутирам. Нажалост, испало је лоше“, објаснио је Серлот.
Иако су емотивне реакције и разочарање навијача након елиминације са Мундијала потпуно очекивани, пријетње смрћу и ријека мржње од више од 85.000 порука оголили су тамну страну модерног фудбала. Ово је језив примјер како се једна погрешна процјена на терену може претворити у озбиљно угрожавање безбједности једног спортисте и његове породице.
(Курир)
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