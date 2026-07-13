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Враћали су се са свадбе па погинули: 13 мртвих у судару

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 09:38

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Најмање 13 људи је погинуло, а пет је повређено када се пикап који је превозио госте на свадби заглавио између два камиона на прометном путу на индонежанском острву Јава, саопштила је полиција.

Несрећа се догодила јуче поподне на сјеверном приобалном путу близу села Киаџаран Кулон у регентству Индрамају. Група се враћала кући након што је присуствовала вјенчању у суседном селу Пареан, рекао је шеф локалне саобраћајне полиције Унданг Сариф Хидајат.

Петоро преживјелих задржано у болници

Према његовим ријечима, жртве су се возиле у отвореном товарном простору пикапа. Возило је успорило и зауставило се да се окрене и настави у супротном смјеру, када га је отпозади ударио теретни камион који се кретао у истом смјеру.

„Сила удара је избацила пикап у супротну траку, гдје га је ударио други камион. Снажан судар је избацио више од десетак људи из пикапа на пут“, рекао је Хидајат.

Полиција је саопштила да је пет преживјелих збринуто у болници са повредама које варирају од лакших до тешких. Смртоносне саобраћајне несреће су честе у Индонезији, гдје преоптерећена возила, лоше мјере безбједности на путевима и лоше поштовање саобраћајних прописа често доприносе трагичним сударима.

(индекс)

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Тагови :

Индонезија

Свадба

Саобраћајна несрећа

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