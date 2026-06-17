У земљотресу у Индонезији погинула најмање једна, а повријеђено скоро 40 особа

Аутор:АТВ
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У земљотресу јачине 6,7 степени Рихтерове скале, који је у уторак погодио дио острва Сулавеси у централној Индонезији, погинула је најмање једна особа а повређено је 38 људи, саопштили су данас званичници.
У потресу, чији је епицентар регистрован око 43 километра југоисточно од Палуа, на дубини од око десет километара, оштећене су куће и инфраструктура, преноси АП.
Снажан потрес натерао је људе да изађу из станова и да беже на отворена подручја у и око Палуа, града који има око 400.000 становника, који је главни град покрајине Централни Сулавеси.
Према ријечима портпарола Националне агенције за управљање катастрофама Абдула Мухарија, неколико болница је евакуисало пацијенте, а према прелиминарном извештају 38 особа је повређено и пребачено је у оближњу болницу, међу којима је било и 13 са тешким повредама.
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Мухари је казао да је земљотрес изазвао велику штету на зградама и инфраструктури, укључујући на 67 кућа, шест вјерских објеката, четири јавна објекта, два моста, двије владине зграде и три пословне зграде.
Потрес је пресекао деоницу покрајинског пута који повезује град Палу са суседним регентским областима Сиги и Посо.
Индонежанска агенција за метеорологију, климатологију и геофизику забиљежила је да се најмање 71 накнадни потрес осјетио током цијелог дана, преноси Танјуг.
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