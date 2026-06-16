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Мушкарац из БиХ извукао "дебљи крај" у сукобу са бескућником из Гане

Аутор:

АТВ
16.06.2026 22:56

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Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Припадници италијанских карабињера интервенисали су данас, 16. јуна, због насилна туча која је избила у центру италијанске општине Остија, а чији су главни виновници били држављанин Гане и мушкарац из Босне и Херцеговине.

Све се десило јутрос, недалеко од народне кухиње Каритаса, гд‌је се обично скупљају бескућници. Свађа је у року од неколико тренутака ескалирала у насилан напад у којем су кориштене стаклене флаша.

Двије особе су повријеђене и пребачене у болницу, док су карабињери компаније Остија покренули истрагу како би утврдили узроке и одговорност за инцидент.

Од свађе до насиља

Протагонисти инцидента су држављанин Гане и држављанин БиХ, обојица старости између 20 и 40 година и, према почетним информацијама, обојица бескућници.

Разлози који су довели до туче још увек нису утврђени. Међу претпоставкама је да се ради о тривијалном мотиве и обичном неспоразуму. Међутим, иако је све почело као вербални сукоб, брзо је ескалирало у међусобну агресију. Током туче, наводно су коришћене флаше, а држављанин БиХ је убоден једном таквом флашом, што је захтијевало хитну интервенцију.

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Како се све дешавало у самом центру, карабињери су стигли на лице мјеста у року од неколико минута, затекавши повријеђене мушкарце, који су још увијек били у шоку.

Истовремено, позвана је хитна медицинска помоћ 118, која је пружила прву помоћ прије него што су обојица одведени у болницу.

Држављанин БиХ у тежем стању

Мушкарац из Гане је одведен на хитну помоћ у болници Граси у Остији, гд‌је је лијечен због повреде главе која се не сматра озбиљном.

Мушкарац из БиХ је пребачен у болницу Сан Камило у Риму са раном на рамену и он је у тежем стању. Упркос сложенијем медицинском стању, није животно угрожен.

/Независне новине/

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Тагови :

Држављанин БиХ

Италија

бескућник

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