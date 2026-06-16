Мушкарац из БиХ извукао "дебљи крај" у сукобу са бескућником из Гане

Аутор:АТВ
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Припадници италијанских карабињера интервенисали су данас, 16. јуна, због насилна туча која је избила у центру италијанске општине Остија, а чији су главни виновници били држављанин Гане и мушкарац из Босне и Херцеговине.
Све се десило јутрос, недалеко од народне кухиње Каритаса, гдје се обично скупљају бескућници. Свађа је у року од неколико тренутака ескалирала у насилан напад у којем су кориштене стаклене флаша.
Двије особе су повријеђене и пребачене у болницу, док су карабињери компаније Остија покренули истрагу како би утврдили узроке и одговорност за инцидент.
Од свађе до насиља
Протагонисти инцидента су држављанин Гане и држављанин БиХ, обојица старости између 20 и 40 година и, према почетним информацијама, обојица бескућници.
Разлози који су довели до туче још увек нису утврђени. Међу претпоставкама је да се ради о тривијалном мотиве и обичном неспоразуму. Међутим, иако је све почело као вербални сукоб, брзо је ескалирало у међусобну агресију. Током туче, наводно су коришћене флаше, а држављанин БиХ је убоден једном таквом флашом, што је захтијевало хитну интервенцију.
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Како се све дешавало у самом центру, карабињери су стигли на лице мјеста у року од неколико минута, затекавши повријеђене мушкарце, који су још увијек били у шоку.
Истовремено, позвана је хитна медицинска помоћ 118, која је пружила прву помоћ прије него што су обојица одведени у болницу.
Држављанин БиХ у тежем стању
Мушкарац из Гане је одведен на хитну помоћ у болници Граси у Остији, гдје је лијечен због повреде главе која се не сматра озбиљном.
Мушкарац из БиХ је пребачен у болницу Сан Камило у Риму са раном на рамену и он је у тежем стању. Упркос сложенијем медицинском стању, није животно угрожен.
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