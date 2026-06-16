Техеран може да продаје нафту одмах након потписивања споразума

Аутор:АТВ
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САД ће дозволити Ирану да одмах почне са продајом нафте и горива у складу са меморандумом о разумијевању који су двије стране усагласиле ради окончања рата, рекао је високи амерички званичник.
Одредба о укидању санкција на продају иранске нафте ступа на снагу када споразум буде потписан ове седмице, а покрива и услуге банкарства, транспорта и осигурања да би се олакшала продаја, рекао је извор.
Амерички званичник је нагласио да споразум има услове, пренио је АП.
"Ово је споразум заснован на учинку. Иран може да користи све предности меморамдума само ако се придржава свих тачака на које су пристали, укључујући да нема нуклеарног оружја, неутрализацију обогаћеног материјала и неометање слободне пловидбе у Ормуском мореузу", навео је извор.
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Администрација предсједника САД Доналда Трампа поново је увела санкције Ирану 2018. године због нуклеарног програма Техерана и подршке милитантним групама широм Блиског истока.
Иран је увијек тврдио да његов нуклеарни програм има цивилну сврху.
(СРНА)
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