Logo

Техеран може да продаје нафту одмах након потписивања споразума

Аутор:

АТВ
16.06.2026 22:24

Коментари:

0
Техеран може да продаје нафту одмах након потписивања споразума
Фото: Tanjug/AP/Rich Pedroncelli

САД ће дозволити Ирану да одмах почне са продајом нафте и горива у складу са меморандумом о разумијевању који су двије стране усагласиле ради окончања рата, рекао је високи амерички званичник.

Одредба о укидању санкција на продају иранске нафте ступа на снагу када споразум буде потписан ове седмице, а покрива и услуге банкарства, транспорта и осигурања да би се олакшала продаја, рекао је извор.

Амерички званичник је нагласио да споразум има услове, пренио је АП.

"Ово је споразум заснован на учинку. Иран може да користи све предности меморамдума само ако се придржава свих тачака на које су пристали, укључујући да нема нуклеарног оружја, неутрализацију обогаћеног материјала и неометање слободне пловидбе у Ормуском мореузу", навео је извор.

Нис-28112025

Србија

ОФАК продужио оперативну лиценцу НИС-у до 1. јула

Администрација предсједника САД Доналда Трампа поново је увела санкције Ирану 2018. године због нуклеарног програма Техерана и подршке милитантним групама широм Блиског истока.

Иран је увијек тврдио да његов нуклеарни програм има цивилну сврху.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Иран

Нафта

Ормуски мореуз

Иран најновије вијести

Коментари (0)

Прочитајте више

Саво Минић и Драгана Рајић

Република Српска

Минић: Велика вјероватноћа да ћу бити кандидат за предсједника Српске

3 ч

1
Саво Минић

Република Српска

"Све што је Српска постигла граничи са чудом"

3 ч

0
Огласио се папа након договора Америке и Ирана: Захвалан сам Богу

Свијет

Огласио се папа након договора Америке и Ирана: Захвалан сам Богу

3 ч

0
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 16.06.2026.

Република Српска

НСРС размотрила сет закона, сутра наставак сједнице

4 ч

0

Више из рубрике

Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.

Свијет

Пар ухваћен како води љубав у џамији: Скандал у Турској

3 ч

0
Огласио се папа након договора Америке и Ирана: Захвалан сам Богу

Свијет

Огласио се папа након договора Америке и Ирана: Захвалан сам Богу

3 ч

0
Иранске ракете у подземном бункеру

Свијет

''Иран добио оружје моћније од било које нуклеарне бомбе''

4 ч

0
Ајеша, дјевојка силована у Пакистану, преминула од посљедица абортуса

Свијет

Током абортуса преминула дјевојка коју је силовао шефов син

5 ч

0

  • Најновије

23

17

Француска казнила Сенегал: Мбапе исписао историју!

22

58

Младић (21) брутално претучен на улици, задобио тешке повреде главе

22

56

Мушкарац из БиХ извукао "дебљи крај" у сукобу са бескућником из Гане

22

51

"Поклон Републици" на најбољи начин промовише културу Републике Српске

22

45

Миле Китић искрено: ''Да није било Синана сад бих возио трактор код Дервенте''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима