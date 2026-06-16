''Иран добио оружје моћније од било које нуклеарне бомбе''

Аутор:АТВ
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Обавјештајне агенције САД су недавно процијениле да Иран може ефикасно да затвори приступ Ормуском мореузу по вољи.
Како се наводи, то значи да је Техеран стекао моћну нову способност да нанесе штету глобалној економији као резултат рата, објавио је "ЦНН".
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"Сада смо Ирану предали де факто контролу над мореузом – оружје моћније од било које нуклеарне бомбе", рекао је један извор упознат са процјенама за "ЦНН".
Високи амерички званичник рекао је за "ЦНН" да Иран не може да искористи никакве погодности оквирног споразума уколико мореуз не остане отворен и Техеран се не придржава осталих тачака о којима је пристао.
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Званичник је рекао да ће САД смањити блокаду пропорционално томе како Иран обнавља саобраћај у мореузу.
Други извор упознат са оквирним споразумом рекао је да је Иран узнемирио Кину и земље Персијског залива покушавајући да поремети слободан проток енергије кроз мореуз.
"Иран плаћа цијену када то уради", рекао је извор за "ЦНН".
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