Буџетских 45 милиона КМ за ЖРС: Спас или само предах?

Аутор:АТВ
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Са десет на 45 милиона марака. Толико би требало да износе увећане субвенције за Жељезнице Републике Српске планиране кроз ребаланс буџета. Разлог за додатних 35 милиона марака је нагли пад прихода након обуставе рада зеничке жељезаре и прекида превоза руде из Љубије.
Овим потезом обезбиједиће се плате за више од 1.600 запослених до краја године, каже ресорни министар. Покриће се и дио нагомиланих материјалних трошкова.
"Ми очекујемо да до краја године заједно са менаџментом, Управном и нама као ресорним министарством и Владином Српске, направимо неки искорак у унутрашњој организацији у смислу да сачувамо све оне који су потребни за функционисање Жељезница, да неким природним одлуком радника, што се смањи, смањи се. Да у идућу годину уђемо са јасним планом прихода", рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске.
Новац поздрављају и радници. Али, и даље незадовољни. Проблеми нису нестали преко ноћи, кажу из Синдиката. Жељезнице већ годинама напуштају људи које је најтеже замијенити. Машиновође, отправници возова и друго извршно особље. Одлазе за већим платама, а нових радника готово да нема. Субвенције јесу помоћ, али не и коначно рјешење.
"Нисмо задовољно пошто су радници ЖРС на најнижим платама у Републици Српској. Деведесет одсто радника прима минималац. Због тога се дешава велики одлив извршног особља. Особља ког нема на бироу, а без њих ЖРС не може да функционише", рекао је Драган Пеулић, предсједник Синдиката саобраћајно-транспортне дјелатности "Жељезница Републике Српске".
Република Српска
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У БиХ још увијек није отворено тржиште карго превозника. Због тога једини извор прихода ЖРС базиран је на унутрашњем превозу, који су изгубили гашењем низа предузећа с' почетка ове приче. Чак 70 одсто, каже први човјек овог предузећа. Најтежа су ово времена у историји пословања. Одлуку о додатним средствима и те како поздравља. Заједничким снагама кроје и план пословања за идућу годину.
"Ја се не бих сложио с тим да није испоштовано. Ево ова тачка је била да покушамо да дођемо до већих средстава, још су неке тачке завршене. Ми ћемо наставити преговоре. У четвртак ћу имати састанак са репрезентативним синдикатима. Идемо у припрему састанка са ресорним Министарством. Дакле, ми ћемо покушати пронаћи најбоља могућа рјешења", рекао је Драган Зеленковић, вршилац дужности генералног директора “Жељезница Републике Српске.
Репрезентативни синдикати од Управе добили су позив на састанак и разговоре планиране за четвртак. Додатних 35 милиона марака купило је Жељезницама вријеме, кажу радници. Оно што још није купљено јесу пуни вагони, нови послови и људи који ће остати да раде. Од тога и зависи хоће ли ово бити само још једна финансијска инјекција или почетак озбиљнијег опоравка једног од највећих јавних предузећа у Републици Српској.
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