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Додик: Настављамо улагање у образовање, дјеца су највећа снага Српске

Аутор:

АТВ
16.06.2026 16:26

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Акција "Боље школе за бољу будућност" настављена је уручењем ИТ опреме Основној школи "Свети Василије Острошки и Тврдошки" у Требињу, саопштио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Овај пројекат, како је навео, обухвата 27 школа и више од 20.000 ученика широм Републике Српске, с циљем да се ђацима обезбиједе савременији услови за учење и рад.

"Свако улагање у образовање је улагање у будућност Републике Српске. Зато настављамо да стварамо боље услове за нашу дјецу и њихово знање, јер су они наша највећа снага и најсигурнија будућност", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Образовање

Дјеца

Република Српска

Коментари (3)

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