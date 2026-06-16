Додик: Настављамо улагање у образовање, дјеца су највећа снага Српске

Аутор:АТВ
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Акција "Боље школе за бољу будућност" настављена је уручењем ИТ опреме Основној школи "Свети Василије Острошки и Тврдошки" у Требињу, саопштио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Овај пројекат, како је навео, обухвата 27 школа и више од 20.000 ученика широм Републике Српске, с циљем да се ђацима обезбиједе савременији услови за учење и рад.
"Свако улагање у образовање је улагање у будућност Републике Српске. Зато настављамо да стварамо боље услове за нашу дјецу и њихово знање, јер су они наша највећа снага и најсигурнија будућност", поручио је Додик.
Акција "Боље школе за бољу будућност" настављена је уручењем ИТ опреме Основној школи "Свети Василије Острошки и Тврдошки" у Требињу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 16, 2026
Овај пројекат обухвата 27 школа и више од 20.000 ученика широм Републике Српске, с циљем да нашим ђацима обезбиједимо савременије услове за учење… pic.twitter.com/RQ19aW9hkA
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