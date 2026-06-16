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"Значајна издвајања за здравство и социјалну заштиту"

Аутор:

АТВ
16.06.2026 14:13

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТV

Посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Ненад Лаловић оцијенио је данас да је веома важно што Влада Српске константно издваја значајна средства за здравство и социјалну заштиту.

"И у Приједлогу ребаланса буџета за ову годину предвиђена су значајна средства за здравствени сектор и социјалну заштиту. Ово није предизборна прича него наставак улагања ради побољшања квалитета", рекао је Лаловић у Народној скупштини Републике Српске током расправе о овом документу.

Он је истакао да је веома важно што ће бити повећане и плате, борачка примања, те што ће више новца бити издвојено за реализацију инфраструктурних пројеката.

"Задужење Републике Српске је и даље ниско, а на крају ове године укупан дуг Српске биће 42,6 одсто бруто домаћег производа. То довољно говори о раду постојеће власти", рекао је Лаловић, преноси Срна.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Ненад Лаловић

ребаланс буџета

задужење

социјална давања

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