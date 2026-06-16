Видовић: Додатна издвајања за плате, пензије и борачка примања

Аутор:АТВ
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је данас у Бањалуци да Приједлог ребаланса Буџета Српске за ову годину износи 8,525 милијарди КМ и већи је од постојећег за 1,116 милијарди КМ, а предвиђена су додатна издвајања за плате, пензије, борачка примања, социјалне категорије, као и за образовање.
Видовићева је навела да су разлози за доношење ребаланса буџета промјена у структури и висини буџетских средстава и буџетских издатака, као и промјене приоритета који се финансирају из буџетских средстава.
Она каже да ће усвајањем ребаланса бити омогућена реализација обавеза које су проистекле из законских и подзаконских аката, а односе се на увећање платних коефицијената за административне раднике у Министарству унутрашњих послова Републике Српске за 10 одсто.
"Ребаланс се односи и на повећање коефицијента за запослене у републичким органима управе, институцијама правосуђа Републике Српске, основним и средњим школама, ђачким домовима, установама културе, јавним високошколским установама, студентским центрима и установама здравства за које ће бити обезбијеђено повећање плата од пет одсто", рекла је Видовићева у Народној скупштини Републике Српске образлажући Приједлог ребаланса буџета.
Она је оцијенила да Српска дуго није имала овако квалитетан ребаланс буџета, али и ниво инвестиција које реализује.
"Вјерујем да ћемо у наредној години имати још више инвестиција, да су нам отворена тржишта и да ће инвеститори реализовати пројекте. Инвестицијама повећавамо бруто домаћи производ без чега нема развоја и побољшања стандарда грађана", рекла је Видовићева.
Осим тога, напомиње она, запосленима у области здравства који остварују право на здравствени додатак обезбијеђено је и додатно увећање у висини од 20 одсто просјечне плате исплаћене у претходној години.
"Ребалансом је планирано увећање расхода за лична примања запослених који се примјењује на обрачун од априла, али је планирано и увећање плата од августа ове године у висини од пет одсто у односу на постојећа примања", подсјетила је Видовићева.
Министар финансија је поновила да су ребалансом буџета планирани расходи за лична примања запослених у износу 1,493 милијарди КМ што представља увећање од 85,9 милиона КМ, односно 6,1 одсто у односу на средства планирана буџетом за ову годину.
Видовићева је навела да ће укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину износити 5,742 милијарди КМ што је увећање од 154,2 милиона КМ, односно 2,8 одсто у односу на средства планирана буџетом Републике за ову годину.
Она је подсјетила да укупне инвестиције у Републици Српској тренутно износе 6,6 милијарди КМ.
"У Приједлогу ребаланса су планирани порески приходи 5,327 милијарди КМ, што је повећање од 2,9 одсто или 149,1 милион КМ у односу на планирани буџет", рекла је Видовићева.
Она је навела да су јединицама локалне самоуправе планирана средства за финансирање инфраструктурних пројеката у износу од 207 милиона КМ.
"У односу на средства планирана буџетом Републике Српске за ову годину, за ову намјену обезбијеђено је додатних 190 милиона КМ", каже Видовићева.
Она је поновила да издаци за отплату дугова износе 1,334 милијарди КМ, што је умањење од 13,9 милиона КМ, у односу на средства планирана буџетом.
Видовићева је рекла да се Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о извршењу буџета Републике Српске за ову годину, прописује начин извршења ребаланса буџета.
Она је појаснила да је Приједлогом одлуке о измјени Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска прописано да оне буду повећане са 900 милиона на 1,4 милијарди КМ.
Видовићева је навела да је предвиђено да Приједлог одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за ову годину износи 2,495 милијарди КМ.
"Повећање задужења је посљедица изузетно великих инвестиција. Укупан дуг Републике Српске биће 42,6 одсто бруто домаћег производа који је нижи од онога који је био прије неколико година", закључила је Видовићева, преноси Срна.
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