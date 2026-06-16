„100 доза за 100 година“: Удружење „Црвено-плави“ позива грађане на даривање крви

Аутор:АТВ
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Удружење симпатизера бањалучког Борца „Црвено-плави“ у сарадњи са Заводом за трансфузијску медицину РС организује акцију добровољног давања крви под именом „100 година – 100 доза“ поводом 100. рођендана клуба.
„При давању крви важно је нагласити да се крв даје на актив Удружења симпатизера бањалучког Борца „Црвено-плави“, поручују из удружења.
Акција траје од 15. јуна до 3. јула, а из удружења позивају све Борчевце, симпатизере и пријатеље клуба да се одазову овој хуманој акцији и својим учешћем помогну онима којима је крв најпотребнија
„Борчевци, вријеме је да се окупимо и одазовемо на акцију!“, поручују организатори акције.
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