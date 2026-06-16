У Српској рођена 31 беба

Аутор:АТВ
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 31 беба, 10 дјевојчица и 21 дјечак, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је 14 беба, Добоју пет, Бијељини три, Зворнику, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву по двије, а у Фочи једна беба.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и девет дјечака, Добоју четири дјечака и дјевојчица, Бијељини два дјечака и дјевојчица, Зворнику и Невесињу по дјечак и дјевојчица, Градишци и Источном Сарајеву по два дјечака, те у Фочи дјевојчица.
У породилиштима Требиње и Приједор није било порода.
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