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У Српској рођена 31 беба

Аутор:

АТВ
16.06.2026 08:00

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Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба
Фото: Pexel/Jonathan Borba

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 31 беба, 10 дјевојчица и 21 дјечак, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је 14 беба, Добоју пет, Бијељини три, Зворнику, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву по двије, а у Фочи једна беба.

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и девет дјечака, Добоју четири дјечака и дјевојчица, Бијељини два дјечака и дјевојчица, Зворнику и Невесињу по дјечак и дјевојчица, Градишци и Источном Сарајеву по два дјечака, те у Фочи дјевојчица.

У породилиштима Требиње и Приједор није било порода.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

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