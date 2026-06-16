Илић: Опозиција критикује ребаланс само да би о нечему причала, попуњава медијски простор

Аутор:Марија Милановић
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Народна скупштина Републике Српске разматраће данас Приједлог ребаланса буџета за ову годину, а због чега су у претходних неколико дана изречене тешке оптужбе од стране опозиције, а које је народни посланик, Младен Илић назвао попуњавањем медијског простора.
„Ми ћемо данас на сједници расправљати о ребалансу буџета. То је једна пракса, која ево већ годинама функционише, а то је да у склопу једне календарске године ми барем два пута усвајамо тај ребаланс с обзиром да је то жива материја самог буџета, ствари се мијењају. На неке ствари можете утицати, као што је повећање плата и конкретно инвестиције. На неке друге ствари не можете утицати, као што је глобална ситуација па дође до неких корекција и ребалансом се те ствари исправљају, односно коригује сам буџет“, рекао је народни посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, Младен Илић.
Илић је нагласио да је ребаланс о коме ће се расправљати данас у Народној скупштини Српске увећан, а што је свакако добро. У склопу поменутог ребаланса биће дефинисан одређени пораст инвестиција, а који прати и пораст плата.
„Ми сада имамо неке планиране инвестиције преко седамсто милиона КМ, а што је за Републику Српску и за нашу економију један озбиљан искорак. То су потребе грађана и те инвестиције су нешто што нама је нам делегирано из свих локалних заједница. Као такви, кроз своје акте, које доноси и министарство и сама Скупштина, покушавамо што више тих ствари да заступимо и реализујемо у буџету, односно ребалансу буџета“, рекао је Илић.
Прати се и пораст плата, како поручује Илић. Према његовим тврдњама, капацитет инвестиција који се подиже је већи него подизање личних давања те се с тога ребаланс буџета може дефинисати, према његовим ријечима као развојни и инвестициони.
„Он није само потрошачки буџет, у смислу да све оне новце које имате на располагању потрошите на текуће трошкове односно плате, социјална давања и др. већ управо супротно поред свих тих ствари које константно повећавамо ми подижемо и тај стандард. Ево, радимо ту озбиљну ствар, која је везана за инвестиције. Овај циклус инвестиција који сам споменуо као и његов износ је нешто што је заиста озбиљна ствар и нешто што да сте споменули прије четири, пет година рекли бисмо да је то можда мало мегаломански, међутим, сада у ситуацији у којој се Република Српска налази и њена економија, ми слободно можемо рећи да је ово озбиљан корак у економском и сваком другом сектору у Републици Српској“, рекао је Илић.
„Опозицији је нужно да о нечему прича, да са нечим попуњава медијски простор. Они нису могли то да ураде и да попуне тај простор некаквим својим договором па су одлучили да кроз свој кризни маркетиншки штаб било о чему прича. На такво нешто смо наишли сад на причу око ребаланса, односно око задужења, пошто повећавамо кроз сједницу, повећавамо и онај оквир који Република Српска има право да се задужи јер кроз конкретно ово задужење имаћемо прилику да радимо оно што сам напоменуо - инвестиције. На тај начин, они су тражили некакву негативну политику и раде негативну кампању против свих ових ствари“, јасан је Илић.
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Како каже, свјестан је да су и грађани у Републици Српској информисани о томе да све капиталне ствари, једног човјека, породице па и домаћинства па касније наравно локалне заједнице, а на крају и саме Републике Српске, нужно је радити из кредитних средстава.
„Тако функционише било гдје на свијету. Ви можете те текуће ствари да радите и те дневне обавезе, ситне ствари, жаргонски речено, да из ваших текућих примања рјешавате. Међутим, када дођете у ситуацију да требате да градите мостове, ауто-путеве, мостове, болнице, школе, вртиће или многе друге ствари, који су озбиљни пројекти, коштају. За њих је потребно вријеме, није тек тако једноставно ни ући у те процедуре. То су углавном ствари за које су неопходни кредити. Ми смо неке пројекте успјели ријешити без тих кредита, као што се сјећате, прије неколико мјесеци смо отварали Онкологију на УКЦ-у Републике Српске. Међутим ни то није било издвојено из једне календарске године, било је потребно одређено вријеме“, рекао је Илић.
У будућности ће се још много добрих ствари и важних пројеката реализовати кроз кредите, а које су битне за сваки дио Републике Српске, казао је Илић.
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„Грађани су врло често свјесни ситуације у којој се Република Српска налази, али исто тако сматрају да она увијек може урадити нешто за њих. Овакав рад и ово што причамо за сам ребаланс буџета је управо то. Кроз овакве ствари и кроз овакве политике, трудимо се да кроз инфраструктуру, кроз лична давања, радимо заиста добре и квалитетне ствари за све грађане Републике Српске и сваког дијела Републике Српске“, поручио је Илић.
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