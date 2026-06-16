Акција "Фабија": Претреси на више локација, ухапшено 5 особа

Аутор:Бојан Носовић
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У акцији, "Фабија" која је усмјерена на спречавање злоупотребе опојних дрога, извршени су претреси на више локација на подручју Билеће, приликом чега је ухапшено више лица, потврђено је за АТВ.
Како АТВ сазнаје претреси су извршени на 6 локација на подручју Полицијске управе Требиње, и 4 локације на подручју Мостара.
Ухапшено је 5 особа приликом чега је једна предата СИПИ, док се једно лице налази у бјекству.
Полицијски службеници ПУ Требиње током дана у сарадњи са Управом за тешки и организовани криминалитет МУП-а Републике Српске, а уз подршку Жандармерије МУП-а Републике Српске, данас су на подручју општине Билећа извели кодну акцију „Фабија“. Акција је усмјерена на спречавање и злоупотребу опојних дрога и данас је извршен претрес на шест локација на подручју општине Билећа при чему су лишена слободе четири лица. Једно лице предано у надлежност Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА), а за кривична дјела у истој акцији „Неовлаштене производње и промета опојних дрога“ на подручју града Мостара.
Дакле, акција је реализована у сарадњи са Државном агенцијом за истраге и заштиту, која је овога пута активности реализовала на подручју Федерације БиХ. У акцији је укупно заплијењено око 10,5 кг марихуане, опојне дроге, која својим карактеристикама асоцира на марихуану, као и 42 грама опојне дроге, која асоцира на кокаин.
Све ове активности су спроведене под наредбом Окружног суда у Требињу, под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу у периоду од мјесеца фебруара па до данашњег дана. У току су и даље активности по овом питању на подручју општине Билећа. Један дио лица која су ухапшена је од прије познат полицији. Лишена су слободе лица иницијала Р. В., М. В., А. В, К. З., а које је предано у надлежност Државне агенције за истраге и заштиту док се за једним лицем трага, казали су из ПУ Требиње за АТВ.
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