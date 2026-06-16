Logo

Акција "Фабија": Претреси на више локација, ухапшено 5 особа

Аутор:

Бојан Носовић
16.06.2026 09:37

Коментари:

0
Полиција Требиње
Фото: ATV

У акцији, "Фабија" која је усмјерена на спречавање злоупотребе опојних дрога, извршени су претреси на више локација на подручју Билеће, приликом чега је ухапшено више лица, потврђено је за АТВ.

Како АТВ сазнаје претреси су извршени на 6 локација на подручју Полицијске управе Требиње, и 4 локације на подручју Мостара.

Акција Фабија
Акција Фабија

Ухапшено је 5 особа приликом чега је једна предата СИПИ, док се једно лице налази у бјекству.

Полицијски службеници ПУ Требиње током дана у сарадњи са Управом за тешки и организовани криминалитет МУП-а Републике Српске, а уз подршку Жандармерије МУП-а Републике Српске, данас су на подручју општине Билећа извели кодну акцију „Фабија“. Акција је усмјерена на спречавање и злоупотребу опојних дрога и данас је извршен претрес на шест локација на подручју општине Билећа при чему су лишена слободе четири лица. Једно лице предано у надлежност Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА), а за кривична дјела у истој акцији „Неовлаштене производње и промета опојних дрога“ на подручју града Мостара.

Дакле, акција је реализована у сарадњи са Државном агенцијом за истраге и заштиту, која је овога пута активности реализовала на подручју Федерације БиХ. У акцији је укупно заплијењено око 10,5 кг марихуане, опојне дроге, која својим карактеристикама асоцира на марихуану, као и 42 грама опојне дроге, која асоцира на кокаин.

Све ове активности су спроведене под наредбом Окружног суда у Требињу, под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу у периоду од мјесеца фебруара па до данашњег дана. У току су и даље активности по овом питању на подручју општине Билећа. Један дио лица која су ухапшена је од прије познат полицији. Лишена су слободе лица иницијала Р. В., М. В., А. В, К. З., а које је предано у надлежност Државне агенције за истраге и заштиту док се за једним лицем трага, казали су из ПУ Требиње за АТВ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

ПУ Требиње

Акција Фабија

хапшење

СИПА

Коментари (0)

Прочитајте више

полиција дастер службеници МУП-а

Хроника

АТВ сазнаје: У току велика акција у Требињу и Мостару

5 ч

0
Хапшење Пеликан

Хроника

У акцији Пеликан одузета дрога, оружје и мине: Погледајте снимак хапшења

19 ч

0
Удружење "Ведар осмијех" Билећа

Друштво

За „Ведар осмијех“ Билеће: Позовите 1433 и помозите Удружењу да обнови просторије

1 д

0
Акција "Пеликан" ухапшено 8 лица

Хроника

Акција „Пеликан“: Одузета дрога, оружје и мине, ухапшено 8 особа

1 д

1

Више из рубрике

полиција дастер службеници МУП-а

Хроника

АТВ сазнаје: У току велика акција у Требињу и Мостару

5 ч

0
Полиција Републике Српске / Увиђај

Хроника

Саобраћајка у Бањалуци: Повријеђен пјешак

14 ч

0
Буре у ком се налази тијело Александра Нешовића Баје

Хроника

Ухапшен још један осумњичени за убиство на Сењаку

16 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Још једна несрећа у БиХ: Двије особе повријеђене у судару аутомобила и мотора

17 ч

0

  • Најновије

12

35

„100 доза за 100 година“: Удружење „Црвено-плави“ позива грађане на даривање крви

12

28

Фејсбук добио нову опцију

12

19

Након 17 година испливали нови детаљи: Криминалац из Србије убио помагача из БиХ након пљачке виле

12

16

Судија појединац у ЕСЉП одбио апелацију Додика

12

11

Наредних дана све топлије, за викенд и до 36 степени

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима