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Бивши министар здравства осуђен због злоупотребе службеног положаја

16.06.2026 10:29

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Бивши министар здравства осуђен због злоупотребе службеног положаја
Фото: АТВ БЛ

Општински суд у Бихаћу осудио је бившег министра здравства, рада и социјалне политике Унско-санског кантона Муриса Халкића на једногодишњу казну затвора и три године забране обављања дужности министра у Влади тог кантона, због злоупотребе положаја и овлаштења.

Оптужницу је, против Халкића, подигло Тужилаштво Унско-санског кантона у мају прошле године јер је искористио службени положај и ради стицања користи омогућио отварање апотека на подручјима гдје није било потребе.

Према оптужници, Халкић је кривично дјело починио у периоду од фебруара до априла 2024. године, саопштено је из Тужилаштва Унско-санског кантона.

Халкић је ослобођен дијела оптужнице који га је теретио да је искористио службени положај и одобрио наставак рада приватне гинеколошке ординације, која није имала лиценцу за рад.

Ова пресуда је неправоснажна и странке у поступку имају право жалбе.

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Тагови :

Унско-сански кантон

министар здравља

пресуда

злоупотреба положаја

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