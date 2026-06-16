Бивши министар здравства осуђен због злоупотребе службеног положаја

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Општински суд у Бихаћу осудио је бившег министра здравства, рада и социјалне политике Унско-санског кантона Муриса Халкића на једногодишњу казну затвора и три године забране обављања дужности министра у Влади тог кантона, због злоупотребе положаја и овлаштења.
Оптужницу је, против Халкића, подигло Тужилаштво Унско-санског кантона у мају прошле године јер је искористио службени положај и ради стицања користи омогућио отварање апотека на подручјима гдје није било потребе.
Према оптужници, Халкић је кривично дјело починио у периоду од фебруара до априла 2024. године, саопштено је из Тужилаштва Унско-санског кантона.
Халкић је ослобођен дијела оптужнице који га је теретио да је искористио службени положај и одобрио наставак рада приватне гинеколошке ординације, која није имала лиценцу за рад.
Ова пресуда је неправоснажна и странке у поступку имају право жалбе.
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