ШОК ЗА РОНАЛДА И ПОРТУГАЛ: Шпанија голом у 91. минуту изборила четвртфинале Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Шпанија је побиједила Португал са 1:0 и пласирала се у четвртфинале Свјетског првенства. Гол одлуке постигао је Микел Мерино у 91. минуту.
Фудбалска репрезентација Шпаније пласирала се у четвртфинале Свјетског првенства након драматичне побједе над Португалом резултатом 1:0.
Херој „црвене фурије“ био је Микел Мерино, који је у првом минуту судијске надокнаде постигао једини гол на мечу и сломио отпор Португалаца.
Био је то дуел у којем су обје репрезентације имале велики број прилика, а голмани Диого Коста и Унаи Симон у више наврата су спасавали своје екипе.
Шпанија је већ у уводним минутима запријетила преко Микела Ојарзабала и Ламина Јамала, али је Диого Коста био сигуран. Португал је одговорио покушајима Жоаа Кансела и Кристијана Роналда, чији је ударац у 12. минуту зауставио Симон.
Посебно узбудљиво било је у 37. минуту. Жоао Феликс је прво шутирао главом, а након одбијене лопте покушао је и Роналдо, међутим Симон је фантастично реаговао.
Само четири минута касније Португал је био надомак вођства. Нуно Мендес је шутирао са ивице шеснаестерца, а лопта је након блока завршила на стативи.
Шансе су се низале и у наставку. Роналдо је у 59. минуту поново опасно шутирао, али је шпански голман још једном био на висини задатка.
На другој страни, Шпанија је притискала преко Педрија, Јамала и Алекса Баене. Диого Коста је у 65. минуту одбранио опасан ударац Баене, а потом је зауставио и Јамалов покушај из слободног ударца.
Португал је огромну прилику пропустио у 76. минуту. Бруно Фернандеш нашао се у идеалној позицији, али није успио да погоди гол.
Када се чинило да ће утакмица отићи у продужетке, Шпанија је задала одлучујући ударац.
У 91. минуту Микел Мерино, који је само неколико минута раније ушао у игру умјесто Данија Олма, послао је лопту поред Диога Косте и донио велико славље Шпанцима.
Португал није имао времена за одговор, па је Шпанија побједом од 1:0 изборила пласман међу осам најбољих репрезентација свијета.
Ово Свјетско првенство било је уједно и посљедње за једног од најбољих свих времена Кристијана Роналда. Њему је недостајала титула шампиона свијета да би комплетирао своју богату каријеру, али тај сан ће остати недосањан.
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