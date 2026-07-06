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Балогун ипак на терену: ФИФА одбила захтјев Белгијанаца

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 20:34

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ДАТОТЕКА - Лого ФИФА приказан је на тајмеру за одбројавање до Светског првенства испред стадиона БЦ Плејс у ​​Ванкуверу, Британска Колумбија, понедељак, 4. маја 2026.
Фото: Tanjug/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, File

Апелациони комитет ФИФА прогласио је данас неприхватљивим захтјев Краљевског белгијског фудбалског савеза /РБФА/ за поништавање укидања суспензије америчком репрезентативцу Фоларину Балогуну.

У саопштењу се појашњава да је захтјев проглашен неприхватљивим уз образложење да РБФА није страна у поступку и, као такав, нема право да се жали на одлуку.

ФИФА је укинула аутоматску суспензију репрезентативцу Балогуну зарађену због црвеног картона против БиХ. Казна је преиначена у условну суспензију, што му је омогућило да наступи у осмини финала Светског првенства против Белгије. Та утакмица се игра вечерас по локалном времену.

"Фудбалски савез Белгије са запрепашћењем је реаговао на одлуку ФИФА да суспендовани амерички фудбалер Фоларин Балогун ипак добије право наступа на утакмици САД – Белгија, која се игра вечерас, од 17.00 часова по локалном времену у Сијетлу", саопштено је из Фудбалског савеза Белгије.

ФИФА своју одлуку заснива на члану 27 Дисциплинског правилника ФИФА. У том члану се наводи да Дисциплинска комисија ФИФА може да одлучи да суспендује извршење претходно изречене дисциплинске мјере.

Међутим, члан 66.4 истог Дисциплинског правилника ФИФА изричито прописује да црвени картон /искључење/ аутоматски повлачи суспензију за наредну утакмицу, што је био случај и са свим претходним црвеним картонима на овом Свјетском првенству.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФИФА

Фоларин Балогун црвени картон

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

Америка

Белгија

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