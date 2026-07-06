Балогун ипак на терену: ФИФА одбила захтјев Белгијанаца

Аутор:АТВ редакција
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Апелациони комитет ФИФА прогласио је данас неприхватљивим захтјев Краљевског белгијског фудбалског савеза /РБФА/ за поништавање укидања суспензије америчком репрезентативцу Фоларину Балогуну.
У саопштењу се појашњава да је захтјев проглашен неприхватљивим уз образложење да РБФА није страна у поступку и, као такав, нема право да се жали на одлуку.
ФИФА је укинула аутоматску суспензију репрезентативцу Балогуну зарађену због црвеног картона против БиХ. Казна је преиначена у условну суспензију, што му је омогућило да наступи у осмини финала Светског првенства против Белгије. Та утакмица се игра вечерас по локалном времену.
"Фудбалски савез Белгије са запрепашћењем је реаговао на одлуку ФИФА да суспендовани амерички фудбалер Фоларин Балогун ипак добије право наступа на утакмици САД – Белгија, која се игра вечерас, од 17.00 часова по локалном времену у Сијетлу", саопштено је из Фудбалског савеза Белгије.
ФИФА своју одлуку заснива на члану 27 Дисциплинског правилника ФИФА. У том члану се наводи да Дисциплинска комисија ФИФА може да одлучи да суспендује извршење претходно изречене дисциплинске мјере.
Међутим, члан 66.4 истог Дисциплинског правилника ФИФА изричито прописује да црвени картон /искључење/ аутоматски повлачи суспензију за наредну утакмицу, што је био случај и са свим претходним црвеним картонима на овом Свјетском првенству.
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